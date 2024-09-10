Какие есть доплаты за работу в ночное время в Польше — Finance.ua

Какие есть доплаты за работу в ночное время в Польше Сегодня 15:29 — Личные финансы

Какие есть доплаты за работу в ночное время в Польше

По состоянию на 1 июля 2024 года минимальная заработная плата в Польше составляет 4300 злотых брутто, что оказывает непосредственное влияние на расчет надбавки за работу в ночное время. Доплата составляет 20% от почасовой ставки, выведенной из минимальной заработной платы, что означает, что размер доплаты будет изменяться в зависимости от количества отработанных часов в данном месяце.

Об этом сообщает Ukrainian in Poland.

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Что считается ночной работой

Ночной работой, согласно Кодексу законов о труде, считается 8 часов с 21:00 до 7:00 утра.

Работодатель обязан точно определить часы, которые считаются ночным временем на рабочем месте, поскольку невыполнение этой обязанности может привести к дополнительным затратам.

При отсутствии точного определения часов работники могут требовать надбавку за каждый час, отработанный в это время, что на практике может означать, что за работу с 21:00 до 7:00 работодатель должен будет выплатить надбавку за всю 10-часовую смену.

Расчет доплаты за работу в ночное время

Процесс расчета доплаты за работу в ночное время требует от работодателя нескольких шагов. Первым шагом является определение количества часов, отработанных в данном месяце. Это зависит от количества недель, приходящихся на данный период, и рабочих дней с понедельника по пятницу.

Праздничные дни, которые приходятся на рабочие дни, также должны быть учтены — любая ситуация приводит к сокращению на восемь часов.

Затем работодатель должен разделить минимальную заработную плату на согласованное количество рабочих часов в месяц. Полученная почасовая ставка умножается на 20% - так рассчитывается размер доплаты за каждый час работы в ночное время.

Размер доплаты за работу в ночное время

Размер доплаты за работу в ночное время в 2024 году меняется от месяца к месяцу в зависимости от количества отработанных часов в данном месяце. С июля 2024 года это выглядит следующим образом:

июль: (4300 злотых: 184 часа) х 20% = 4,67 злотых в час;

август: (4300 злотых: 168 часов) х 20% = 5,12 злотых в час;

сентябрь: (4300 злотых: 168 часов) х 20% = 5,12 злотых в час;

октябрь: (4300 злотых: 184 часа) х 20% = 4,67 злотых в час;

ноябрь: (4300 злотых: 152 часа) х 20% = 5,66 злотых в час;

декабрь: (4300 злотых: 160 часов) х 20% = 5,38 злотых в час.

Напомним, по данным GUS, средняя брутто-зарплата в секторе предприятий в июле 2024 года составила 8278,63 злотых (88 434,59 грн), что на 10,6% больше, чем в прошлом году.

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