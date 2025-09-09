Как война изменила стоимость сельскохозяйственных земель в Украине Сегодня 20:04 — Аграрный рынок

Как война изменила стоимость сельскохозяйственных земель в Украине

Сегодня стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине показывает значительную разницу между регионами. Эта дифференциация определяется не столько традиционными факторами, как плодородие почв, сколько геополитическим риском. Фактически война создала двухуровневый рынок, где цена является прямой функцией безопасности.

«Регионы высокой стоимости — „премия за безопасность“. К этой категории относятся области на западе и в центре Украины, которые воспринимаются как относительно безопасные. Здесь наблюдается высокий спрос и, соответственно, самые высокие цены», — считает координатор земельного комитета Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Игорь Лисецкий.

Самая дорогая земля для физических лиц находится в:

Ивано-Франковской области (в среднем 93−126 тыс. грн/га);

Львовской (72−118 тыс. грн/га);

Киевской (60−90 тыс. грн/га);

Тернопольской (57−87 тыс. грн/га).

По его словам, земля в этих областях рассматривается не только как производственный актив, но и как надежный инструмент для сохранения капитала, привлекающий инвесторов из других секторов, например IT.

Регионы низкой стоимости — понятно, что своеобразный «дисконт за риск». К этой категории относятся прифронтовые, пограничные и частично оккупированные области востока и юга Украины.

Самые низкие цены зафиксированы в:

Херсонской области (25−39 тыс. грн/га);

Запорожской (27−38 тыс. грн/га);

Донецкой (28−32 тыс. грн/га);

Николаевской (30−42 тыс. грн/га).

Приграничные Сумская и Черниговская области также демонстрируют значительно более низкие цены, чем средние по стране (около 31−41 тыс. грн/га).

По словам старшего научного сотрудника отдела земельных ресурсов и природопользования Национального научного центра «Институт аграрной экономики», к.э.н. Игоря Юрченко, самая высокая рыночная активность наблюдается в Винницкой (2485 сделок при цене 54 тыс. грн/га), Львовской (2312 сделок за 85 тыс. грн/га) и Хмельницкой (1958 сделок по 55 тыс. грн/га) областях, что свидетельствует о формировании активных региональных рынков с балансом между ценой и доступностью.

«Интересная ситуация в Ивано-Франковской области: несмотря на самые высокие цены (133 тыс. грн/га), количество сделок остается значительным (1952), что указывает на высокую инвестиционную привлекательность и готовность покупателей платить премиум. В прифронтовых регионах — Донецкая (всего 104 сделки при цене 40 тыс. грн/га), Луганская (7 сделок) и Запорожская (125 сделок при 42 тыс. грн/га) области — вследствие прямого влияния рисков безопасности наблюдается критически низкая активность», — считает он.

Напомним, по данным Опендатабота, в июле 2025-го средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляла 69 628 гривен, тогда как в июне его стоимость находилась на уровне 60 789 гривен. Отметим также, что в июле прошлого года средняя цена на гектар составляла 51 600 гривен.

