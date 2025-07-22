Новые правила экзаменов на водительские права: что изменится — Finance.ua
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Новые правила экзаменов на водительские права: что изменится

Личные финансы
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Новые правила экзаменов на водительские права: что изменится
Новые правила экзаменов на водительские права: что изменится
Недавно в Украине установили новые нормы по сдаче экзаменов на водительское удостоверение — они касаются как технического оборудования для контроля за экзаменами, так и условий повторной сдачи практического теста. Это должно помочь побороть коррупцию и усилить контроль качества подготовки водителей.
Об этом пишет mauto.
Одним из главных элементов новшеств стала полная видеофиксация практического экзамена. Все автомобили, на которых проводятся тесты, будут оборудованы техническими средствами, которые будут записывать весь процесс. Это должно обеспечить объективность экзаменов, а также служит доказательной базой в случае апелляций — как со стороны экзаменатора, так и кандидата.
  • Для легковых автомобилей категории «B» предусмотрена установка не менее четырех камер. Они будут снимать дорожную ситуацию с обеих сторон, а также фиксировать действия водителя: руки на руле, ноги на педалях, лицо кандидата и экзаменатора. Таким образом создается полноценная картина всего процесса.
  • Для грузовиков, автобусов и автомобилей с прицепами (категории «С», «D», «Е» и т. п.) количество камер может быть меньше — от трех. Эти устройства могут быть как встроены стационарно, так и установлены на временных креплениях. Подробная схема размещения указана в обновленном приложении к Инструкции № 408.
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Еще одно ключевое изменение касается промежутков между экзаменами. Ранее кандидат, проваливший практический тест, мог достаточно быстро повторить попытку. Теперь время до пересдачи увеличено, что должно мотивировать более серьезно готовиться к повторному экзамену.
Согласно новому проекту приказа, после каждой неудачной попытки сдать практический экзамен кандидатам на водительское удостоверение придется ждать дольше перед повторной попыткой:
  • После первой неудачной попытки повторный экзамен можно будет сдавать не ранее чем через 10 календарных дней.
  • После второй попытки — через 20 дней.
  • После третьей и последующих попыток — через 30 дней.
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Идея состоит в том, чтобы будущие водители не спешили, а имели возможность проработать ошибки с инструктором и усовершенствовать навыки вождения.
Несмотря на усложнение условий, ожидается, что новая система повысит безопасность на дорогах. Камеры не оставляют пространства для субъективности или предвзятости, защищая кандидатов от несправедливой оценки. А более строгие правила к пересдаче позволяют выпустить на дороги только тех водителей, кто действительно готов к ответственности за рулем.
По материалам:
ТСН
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