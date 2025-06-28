В МВД развенчали самые распространенные мифы о получении водительского удостоверения — Finance.ua

В МВД развенчали самые распространенные мифы о получении водительского удостоверения Сегодня 14:13

В МВД развенчали самые распространенные мифы о получении водительского удостоверения

Получение водительского удостоверения — ответственный процесс, часто окутанный мифами. Однако многие из этих «страшилок» оказываются на самом деле ложными.

В Главном сервисном центре МВД развенчали наиболее распространенные мифы.

Миф 1. Без взятки не обойтись

Это одно из самых распространенных утверждений. Специалисты отмечают, в экзаменационных классах установлены камеры с перекрестной записью и фиксацией звука, а также система Face-ID, которая делает невозможной сдачу экзамена вместо другого человека.

Во время практического экзамена видеорегистратор, установленный в авто, записывает весь маршрут и действия будущего водителя, поэтому любое вмешательство посторонних лиц минимизировано.

Миф 2. Нужна медицинская справка из «правильной» клиники

В МВД отмечают, никаких «рекомендованных» клиник не существует, а получить справку можно в любом медучреждении, имеющем действующую лицензию Министерства здравоохранения.

Проверить наличие лицензии медучреждения можно на официальном сайте Минздрава.

Миф 3. С первого раза теорию не сдашь

Как свидетельствуют официальные данные, около 23% сдают теорию с первой попытки.

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Экзамен содержит 20 тестовых вопросов, по которым допускается не более 2 ошибок. Чтобы хорошо подготовиться, можно пройти тренировочные задания, идентичные используемым во время экзамена.

Миф 4. На практическом экзамене специально «валят»

Маршруты для практического экзамена утверждены официально и охватывают стандартные дорожные ситуации: старт, разворот, светофор, пешеход, перекресток, парковка, движение задним ходом.

Весь процесс экзамена фиксируется на видео, а экзаменатор оценивает действия по чек-листу.

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Со всеми маршрутами и чек-листом можно ознакомиться на сайте Главного сервисного центра МВД.

Из интересного, наиболее распространенная ошибка при сдаче практического экзамена — несвоевременное включение поворотника и пропуск дорожного знака.

Миф 5. Теорию и практику следует сдавать в одном сервисном центре МВД

Специалисты отмечают, что этот миф не соответствует действительности. Вы можете сдавать теоретический и практический экзамены в любом сервисном подразделении, независимо от места регистрации и сдачи предыдущего экзамена.

Напомним, в Украине обновляется процесс сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Среди главного — увеличиваются сроки повторной сдачи практического экзамена. Например:

если лицо не сдало экзамен в первый раз, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через десять календарных дней;

если человек во второй раз не сдал практический экзамен, следующий — не ранее чем через двадцать календарных дней;

если третий раз не удалось, тогда через тридцать календарных дней.

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