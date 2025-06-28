В МВД развенчали самые распространенные мифы о получении водительского удостоверения — Finance.ua

В МВД развенчали самые распространенные мифы о получении водительского удостоверения
Получение водительского удостоверения — ответственный процесс, часто окутанный мифами. Однако многие из этих «страшилок» оказываются на самом деле ложными.
В Главном сервисном центре МВД развенчали наиболее распространенные мифы.
Миф 1. Без взятки не обойтись
Это одно из самых распространенных утверждений. Специалисты отмечают, в экзаменационных классах установлены камеры с перекрестной записью и фиксацией звука, а также система Face-ID, которая делает невозможной сдачу экзамена вместо другого человека.
Во время практического экзамена видеорегистратор, установленный в авто, записывает весь маршрут и действия будущего водителя, поэтому любое вмешательство посторонних лиц минимизировано.
Миф 2. Нужна медицинская справка из «правильной» клиники
В МВД отмечают, никаких «рекомендованных» клиник не существует, а получить справку можно в любом медучреждении, имеющем действующую лицензию Министерства здравоохранения.
Проверить наличие лицензии медучреждения можно на официальном сайте Минздрава.
Миф 3. С первого раза теорию не сдашь
Как свидетельствуют официальные данные, около 23% сдают теорию с первой попытки.
Экзамен содержит 20 тестовых вопросов, по которым допускается не более 2 ошибок. Чтобы хорошо подготовиться, можно пройти тренировочные задания, идентичные используемым во время экзамена.
Миф 4. На практическом экзамене специально «валят»
Маршруты для практического экзамена утверждены официально и охватывают стандартные дорожные ситуации: старт, разворот, светофор, пешеход, перекресток, парковка, движение задним ходом.
Весь процесс экзамена фиксируется на видео, а экзаменатор оценивает действия по чек-листу.
Со всеми маршрутами и чек-листом можно ознакомиться на сайте Главного сервисного центра МВД.
Из интересного, наиболее распространенная ошибка при сдаче практического экзамена — несвоевременное включение поворотника и пропуск дорожного знака.
Миф 5. Теорию и практику следует сдавать в одном сервисном центре МВД
Специалисты отмечают, что этот миф не соответствует действительности. Вы можете сдавать теоретический и практический экзамены в любом сервисном подразделении, независимо от места регистрации и сдачи предыдущего экзамена.
Напомним, в Украине обновляется процесс сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Среди главного — увеличиваются сроки повторной сдачи практического экзамена. Например:
- если лицо не сдало экзамен в первый раз, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через десять календарных дней;
- если человек во второй раз не сдал практический экзамен, следующий — не ранее чем через двадцать календарных дней;
- если третий раз не удалось, тогда через тридцать календарных дней.
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