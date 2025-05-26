Кто в Польше может получить 4 тыс. злотых на водительское удостоверение — Finance.ua

Кто в Польше может получить 4 тыс. злотых на водительское удостоверение
Стартовала программа доплаты за обучение в автошколе. Государство может доплатить до 4 тысяч злотых. Издание InPoland рассказало детали, кто имеет право на эту субсидию.
С начала года действует новая программа поддержки людей, желающих получить водительские права. За счет субсидии можно получить до 4 тысяч злотых на оплату курса вождения и государственного экзамена. Программа направлена на безработных и инвалидов для повышения профессиональной мобильности.
- Набор заявлений продлится до 31 августа 2025 года.
Заявки на помощь можно подать через систему поддержки PFRON или непосредственно в уездном центре помощи семье. Не исключено, что количество мест будет ограничено.
Программа предусматривает назначение субсидии на водительские удостоверения категории B, C, C+E и D. Однако следует обосновать цель обучения — например, вы не можете получить водительские права категории D, если планируете работать таксистом.
Программа «Aktywny samorząd» направлена на людей с умеренными или значительными пороками, у которых есть двигательные или слуховые дисфункции. Участники должны быть трудоспособного возраста — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Размер доплаты зависит от категории водительского удостоверения:
- до 2426 злотых для категории B,
- до 4043 злотых для других категорий,
- до 924 злотых за проживание и проезд,
- до 578 злотых за услуги сурдопереводчика.
Сам заявитель должен оплатить минимум 10% стоимости обучения.
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Программа также включает в себя дополнительную оплату уроков вождения и обучения. Медицинские осмотры не финансируются, но расходы могут быть возмещены, если требования программы были выполнены.
Доплата доступна для безработных, зарегистрированных в службе занятости. В этом случае центр занятости может потребовать подтверждения трудоустройства после окончания обучения.
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