Кто в Польше может получить 4 тыс. злотых на водительское удостоверение — Finance.ua

Кто в Польше может получить 4 тыс. злотых на водительское удостоверение Сегодня 19:48 — Мир

Кто в Польше может получить 4 тыс. злотых на водительское удостоверение

Стартовала программа доплаты за обучение в автошколе. Государство может доплатить до 4 тысяч злотых. Издание InPoland рассказало детали, кто имеет право на эту субсидию.

С начала года действует новая программа поддержки людей, желающих получить водительские права. За счет субсидии можно получить до 4 тысяч злотых на оплату курса вождения и государственного экзамена. Программа направлена ​​на безработных и инвалидов для повышения профессиональной мобильности.

Набор заявлений продлится до 31 августа 2025 года.

Заявки на помощь можно подать через систему поддержки PFRON или непосредственно в уездном центре помощи семье. Не исключено, что количество мест будет ограничено.

Программа предусматривает назначение субсидии на водительские удостоверения категории B, C, C+E и D. Однако следует обосновать цель обучения — например, вы не можете получить водительские права категории D, если планируете работать таксистом.

Программа «Aktywny samorząd» направлена ​​на людей с умеренными или значительными пороками, у которых есть двигательные или слуховые дисфункции. Участники должны быть трудоспособного возраста — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Размер доплаты зависит от категории водительского удостоверения:

до 2426 злотых для категории B,

до 4043 злотых для других категорий,

до 924 злотых за проживание и проезд,

до 578 злотых за услуги сурдопереводчика.

Сам заявитель должен оплатить минимум 10% стоимости обучения.

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Программа также включает в себя дополнительную оплату уроков вождения и обучения. Медицинские осмотры не финансируются, но расходы могут быть возмещены, если требования программы были выполнены.

Доплата доступна для безработных, зарегистрированных в службе занятости. В этом случае центр занятости может потребовать подтверждения трудоустройства после окончания обучения.

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