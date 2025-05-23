В Польше с 1 июня меняются правила для безработных — Finance.ua

В Польше с 1 июня меняются правила для безработных Сегодня 15:07 — Личные финансы

В Польше с 1 июня меняются правила для безработных

С 1 июня в Польше вступают в силу изменения относительно безработных. В частности, они касаются индексации помощи и новых норм по выплате пособия и места регистрации.

Об этом сообщает in Poland.

Размер пособия по безработице

С 1 июня 2025 года увеличится сумма базовой помощи по безработице, она составит:

1662,00 злотых брутто (1512,42 злотых нетто) в течение первых 90 дней права на помощь;

1305,20 злотых брутто (1187,73 злотых нетто) в течение следующих дней права на помощь.

Ее размер зависит от стажа работы. На сегодняшний день это 1329,60 злотых брутто (1209,94 злотых нетто) и 1044,16 злотых брутто (950,19 злотых нетто) соответственно.

Реформа выплат пособия по безработице

С начала июня вступает в силу реформа выплат пособия по безработице. Новый закон предусматривает комплексную модернизацию институтов рынка труда.

Новое постановление отменяет выплату по безработице в размере 80% от базовой помощи для безработных для лиц, стаж которых составляет менее 5 лет. Они будут получать пособие в размере 100%.

Также новые нормы отменяют обязанность для безработного регистрироваться в службе занятости по месту прописки. С июня встать на учет можно будет по месту жительства.

Закон также предусматривает предоставление первоочередной помощи, в том числе неработающим членам многодетной семьи с картой многодетной семьи и неработающим одиноким родителям, воспитывающим хотя бы одного ребенка.

Разработка Индивидуального плана действий

Новые правила вносят изменения в разработку индивидуального плана действий.

С июня его будут разрабатывать только для безработных, состоящих на учете более 120 дней, долго не работающих лиц, а также безработных или лиц, ищущих работу в возрасте до 30 лет. Сейчас индивидуальный план разрабатывается для каждого безработного в течение 60 дней после регистрации.

Сотрудник центра занятости будет обязан раз в 30 дней контактировать с безработным.

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Закон также предусматривает введение дополнительной стажировки, которая будет содействовать приобретению во время стажировки не только навыков, но и профессиональных квалификаций.

Также введены новые правила поддержки лиц до 30 лет, которые заключаются в оценке цифровых навыков человека, который регистрируется как безработный или ищущий работу.

Образовательный кредит и ваучер на поселение

Новый закон вводит образовательный кредит до 400% средней зарплаты. Средства могут быть использованы, например, для оплаты обучения, обучения в аспирантуре, подтверждения знаний и навыков, получения документов, подтверждающих приобретение знаний и навыков. После выполнения указанных условий можно будет списать 20% суммы кредита.

С июня все безработные, независимо от возраста, смогут претендовать на ваучер на поселение. Сейчас этой формой помощи могут воспользоваться безработные в возрасте до 30 лет.

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Работодатели смогут получить доплаты за трудоустройство лица старше 50 лет. Размер субсидии составит до 50% минимальной заработной платы в месяц.

Справка Finance.ua:

в Польше наблюдается заметная трансформация на рынке труда — все больше работодателей отходят от традиционной модели постоянного трудоустройства. Вместо нее компании все активнее используют контракты B2B, временную занятость и аутсорсинг;

в Польше вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые могут коренным образом изменить рынок труда.



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