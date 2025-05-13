Прозорість зарплат: у Польщі роботодавців зобов’язали розкривати зарплатні діапазони — Finance.ua

Прозорість зарплат: у Польщі роботодавців зобов’язали розкривати зарплатні діапазони Сьогодні 09:38 — Особисті фінанси

Прозорість зарплат: у Польщі роботодавців зобов’язали розкривати зарплатні діапазони

У Польщі набувають чинності зміни до Трудового кодексу, які можуть докорінно змінити ринок праці. Сейм ухвалив поправку, яка зобов’язує роботодавців публікувати точні діапазони зарплат у вакансіях і відкривати інформацію про винагороду працівників за ознакою статі. Порушникам загрожують штрафи до 30 тисяч злотих, пише inpoland.net.pl

Що саме змінюється?

Роботодавці тепер будуть зобов’язані вказувати зарплатні діапазони в кожному оголошенні про роботу — як мінімальний, так і максимальний рівень оплати. Також можна буде зазначити, що сума підлягає обговоренню, але повністю приховати цифри вже не вийде.

Це означає кінець епохи вакансій із формулюванням «зарплата за домовленістю» — закон вимагає прозорості.

Рівна оплата: нові права для працівників

Працівники зможуть:

дізнаватися свій індивідуальний рівень зарплати;

запитувати середній рівень оплати за статтю для тих, хто виконує однакову або рівнозначну роботу;

вільно говорити про свою зарплату — жодна компанія не зможе це заборонити.

Ці зміни спрямовані на боротьбу з гендерною нерівністю в оплаті праці. За словами міністра праці Агнешки Дземянович-Бонк, у Польщі зарплатний розрив між жінками й чоловіками сягає понад 10%, а в деяких випадках — і значно більше.

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Штрафи та відповідальність

Роботодавці, які не вказують зарплату в оголошенні або занижуватимуть реальну оплату порівняно з обіцяною в оголошенні, можуть отримати штраф від 1 000 до 30 000 злотих.

Таким чином Польща починає адаптацію до європейської директиви про рівну оплату праці, яку всі країни-члени ЄС мають запровадити до 2026 року.

Довідка Finance.ua:

за офіційними даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), у першому кварталі 2025 року середня зарплата становила 7650 злотих брутто (понад 84 тис. грн);

Міністерство праці Польщі не відмовляється від свого плану зрівняти мінімальну заробітну плату з базовою, але під тиском коментарів інших міністерств було вирішено поступово виключити надбавки та премії з цієї зарплати.

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