Какие туристические налоги в Испании, Португаии и Греции — Finance.ua

Какие туристические налоги в Испании, Португаии и Греции
Туристический налог (или туристический сбор, налог на проживание, курортный сбор) — это дополнительная плата, взимаемая с туристов за пребывание на определенной территории. Это не налог на прибыль или НДС, а целевой сбор, имеющий несколько основных назначений:
- поддержка инфраструктуры. Средства, собранные с туристов, часто направляются на развитие и содержание местной инфраструктуры, используемой туристами: дороги, общественный транспорт, освещение, уборка улиц, содержание пляжей и др.;
- охрана окружающей среды. В популярных туристических регионах, где нагрузка на природу значительная, налоги могут идти на финансирование мероприятий по охране окружающей среды, сохранению природных памятников и биоразнообразия;
- развитие туризма. Часть средств может инвестироваться в продвижение региона, поддержку культурных мероприятий, реставрацию достопримечательностей и улучшение качества туристических услуг;
Больше деталей читайте в нашей статье:
Туристические налоги в странах Европы: что нужно знать путешественникам в 2025 году
Испания
В Испании туристический налог также регулируется регионально.
- Балеарские острова (Майорка, Менорка, Ибица, Форментера): от 1 до 4,4 евро на человека за ночь в зависимости от типа размещения и сезона. Дети до 16 лет обычно освобождаются от налога.
- Каталония (Барселона, Коста-Брава): от 1 до 6,75 евро за человека за ночь, в зависимости от типа размещения и его расположения — город или меньший населенный пункт. С октября 2025 года налог может возрасти до 11−15 евро в день для некоторых категорий жилья, в зависимости от его стоимости.
Греция
Греция взимает налог на пребывание, который зависит от категории отеля и сезона. С 2024 года размер этого налога был повышен.
С марта по октябрь (в высокий сезон):
- 1−2 звездочные отели: 2 евро на номер за ночь.
- 3 звездочные отели: 5 евро на номер за ночь.
- 4 звездочные отели: 10 евро на номер за ночь.
- 5 звездочные отели: 15 евро на номер за ночь.
С ноября по февраль (в низкий сезон):
- Суммы значительно ниже, например, для 5-звездочного отеля — 4 евро на номер за ночь.
Португалия
В Португалии туристический налог взимается в некоторых городах и составляет фиксированную сумму.
- Лиссабон: 4 евро на человека за ночь, максимум за 7 ночей.
- Порту: 3 евро на человека за ночь, максимум за 7 ночей. Дети до 13 лет освобождены.
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