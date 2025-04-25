Что означает отметка «78» в водительском удостоверении — Finance.ua

Что означает отметка «78» в водительском удостоверении
Часто в водительских удостоверениях современного образца можно увидеть специальную отметку «78». Эти цифры означают тип транспортного средства, на котором сдавался практический экзамен, то есть на автоматической коробке передач.
В соответствии с Постановлением Кабмина № 1007, код «78» ставится в двенадцатой графе водительского документа. Он означает, что водитель имеет право управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач.
Однако в МВД отмечают, что это не касается тех водителей, которым водительские права выдавались ранее.
Особенности практической подготовки
При освоении навыков вождения в автошколе кандидат в водители выбирает транспортное средство с автоматической или механической коробкой передач. Практическое обучение на авто с механической коробкой передач составляет 40 часов и 38 — на «автомате».
Представим ситуацию: кандидат в водители прошел обучение на автомобиле с автоматической коробкой передач. Однако решил сдавать финальный практический экзамен в сервисном центре МВД на авто с механической коробкой передач. В такой ситуации необходимо повторно пройти практическую учебу в автошколе на транспортном средстве с механической коробкой передач.
Если у человека уже есть удостоверение водителя с отметкой «78», но желает научиться управлять авто с механической коробкой передач, необходимо обратиться в учебное заведение. В автошколе нужно пройти практическую переподготовку и сдать практический экзамен «на механике» в сервисном центре МВД. В таком случае водительское удостоверение будет выдано без кода «78», что позволит управлять транспортными средствами как с механической, так и с автоматической коробками передач.
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Отметка «78» отмечается в водительских удостоверениях в европейских странах. По пути к евроинтеграции сервисные центры МВД совершенствуют предоставление административных услуг, приближая их к стандартам ЕС.
Напоминаем, чтобы получить водительское удостоверение, необходимо освоить правила дорожного движения в соответствии с Типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. Это можно сделать как самостоятельно, так и в аккредитованной автошколе. Далее сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После этого пройти практическую подготовку в автошколе, сдать внутренний практический экзамен. Далее — в сервисном центре МВД.
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