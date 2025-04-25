Что означает отметка «78» в водительском удостоверении — Finance.ua

Что означает отметка «78» в водительском удостоверении Сегодня 05:39 — Технологии&Авто

Что означает отметка «78» в водительском удостоверении

Часто в водительских удостоверениях современного образца можно увидеть специальную отметку «78». Эти цифры означают тип транспортного средства, на котором сдавался практический экзамен, то есть на автоматической коробке передач.

водитель имеет право управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач. В соответствии с Постановлением Кабмина № 1007 , код «78» ставится в двенадцатой графе водительского документа. Он означает, что

Однако в МВД отмечают , что это не касается тех водителей, которым водительские права выдавались ранее.

Особенности практической подготовки

При освоении навыков вождения в автошколе кандидат в водители выбирает транспортное средство с автоматической или механической коробкой передач. Практическое обучение на авто с механической коробкой передач составляет 40 часов и 38 — на «автомате».

Представим ситуацию: кандидат в водители прошел обучение на автомобиле с автоматической коробкой передач. Однако решил сдавать финальный практический экзамен в сервисном центре МВД на авто с механической коробкой передач. В такой ситуации необходимо повторно пройти практическую учебу в автошколе на транспортном средстве с механической коробкой передач.

Если у человека уже есть удостоверение водителя с отметкой «78», но желает научиться управлять авто с механической коробкой передач, необходимо обратиться в учебное заведение. В автошколе нужно пройти практическую переподготовку и сдать практический экзамен «на механике» в сервисном центре МВД. В таком случае водительское удостоверение будет выдано без кода «78», что позволит управлять транспортными средствами как с механической, так и с автоматической коробками передач.

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Отметка «78» отмечается в водительских удостоверениях в европейских странах. По пути к евроинтеграции сервисные центры МВД совершенствуют предоставление административных услуг, приближая их к стандартам ЕС.

Напоминаем, чтобы получить водительское удостоверение, необходимо освоить правила дорожного движения в соответствии с Типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. Это можно сделать как самостоятельно, так и в аккредитованной автошколе. Далее сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После этого пройти практическую подготовку в автошколе, сдать внутренний практический экзамен. Далее — в сервисном центре МВД.

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