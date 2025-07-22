Как правильно оплачивать штрафы ПДД: советы для водителей — Finance.ua

Как правильно оплачивать штрафы ПДД: советы для водителей Сегодня 14:02 — Личные финансы

Как правильно оплачивать штрафы ПДД: советы для водителей

Если водителю вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения, важно не только вовремя оплатить штраф, но и сделать это правильно. Ведь даже мелкая ошибка при уплате может привести к тому, что штраф не засчитают.

В Патрульной полиции рассказали , на что обратить внимание во избежание лишних проблем.

Что учитывать при уплате штрафа

1. Банк взимает комиссию за перевод средств, которую уплачивает лицо, осуществляющее платеж.

Эта сумма не входит в размер штрафа — ее нужно учитывать дополнительно.

2. В назначении платежа следует указывать:

серию и номер постановления;

фамилию, имя и отчество лица, на которое оно вынесено.

3. Штраф можно уменьшить вдвое, если его уплатить в течение десяти банковских дней с момента получения постановления. Однако это правило действует исключительно в случаях автоматической фиксации нарушения.

За превышение скорости, зафиксированное прибором TruCAM, уплата штрафа должна производиться в полном объеме, как указано в постановлении. Иногда водители ошибочно платят половину суммы штрафа, но такое постановление считается неоплаченным.

Если штраф уплачен не полностью, постановление считается неисполненным, и со временем материалы передаются в органы государственной исполнительной службы.

В таком случае придется оплатить:

двойную сумму штрафа;

исполнительный сбор;

ограничения, предусмотренные для должников.

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Вот несколько рекомендаций, чтобы избежать лишних затрат:

внимательно читайте постановление и его реквизиты;

обращайте внимание, каким способом зафиксировано нарушение;

проверяйте статус штрафа через официальные сервисы.

Как проверить штрафы за нарушение ПДД

Поэтому чтобы точно контролировать наличие штрафов, можно воспользоваться онлайн сервисами.

Сервис проверки административных нарушений МВД;

Сервис «Штрафы ПДД» (можно скачать с AppStore или Google Play). В приложении также есть официальный чат-бот в Telegram;

Главный Сервисный центр МВД;

Приложение «Дія»

Интернет-банкинг, в частности, в monobank и «ПриватБанке».

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