Как правильно оплачивать штрафы ПДД: советы для водителей — Finance.ua

Как правильно оплачивать штрафы ПДД: советы для водителей
Если водителю вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения, важно не только вовремя оплатить штраф, но и сделать это правильно. Ведь даже мелкая ошибка при уплате может привести к тому, что штраф не засчитают.
В Патрульной полиции рассказали, на что обратить внимание во избежание лишних проблем.
Что учитывать при уплате штрафа
1. Банк взимает комиссию за перевод средств, которую уплачивает лицо, осуществляющее платеж.
Эта сумма не входит в размер штрафа — ее нужно учитывать дополнительно.
2. В назначении платежа следует указывать:
- серию и номер постановления;
- фамилию, имя и отчество лица, на которое оно вынесено.
3. Штраф можно уменьшить вдвое, если его уплатить в течение десяти банковских дней с момента получения постановления. Однако это правило действует исключительно в случаях автоматической фиксации нарушения.
За превышение скорости, зафиксированное прибором TruCAM, уплата штрафа должна производиться в полном объеме, как указано в постановлении. Иногда водители ошибочно платят половину суммы штрафа, но такое постановление считается неоплаченным.
Если штраф уплачен не полностью, постановление считается неисполненным, и со временем материалы передаются в органы государственной исполнительной службы.
В таком случае придется оплатить:
- двойную сумму штрафа;
- исполнительный сбор;
- ограничения, предусмотренные для должников.
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Вот несколько рекомендаций, чтобы избежать лишних затрат:
- внимательно читайте постановление и его реквизиты;
- обращайте внимание, каким способом зафиксировано нарушение;
- проверяйте статус штрафа через официальные сервисы.
Как проверить штрафы за нарушение ПДД
Поэтому чтобы точно контролировать наличие штрафов, можно воспользоваться онлайн сервисами.
- Сервис проверки административных нарушений МВД;
- Сервис «Штрафы ПДД» (можно скачать с AppStore или Google Play). В приложении также есть официальный чат-бот в Telegram;
- Главный Сервисный центр МВД;
- Приложение «Дія»
- Интернет-банкинг, в частности, в monobank и «ПриватБанке».
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