Где в Украине можно недорого отдохнуть (кроме Одессы и Карпат) — Finance.ua

Где в Украине можно недорого отдохнуть (кроме Одессы и Карпат) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Где в Украине можно недорого отдохнуть (кроме Одессы и Карпат)

Летом украинцы обычно выбирают отдых в Карпатах или у моря в Одессе. Но цены там немаленькие.

В новой статье Finance.ua предлагает интересные локации для летнего отпуска в Украине с ценами, логистикой и советами для путешественника.

Бакота (Нигинская община)

Бакота — это не только затопленное село, но и целый мир. Скальный монастырь, откуда открывается захватывающий вид на залив Днестра, медитативная тишина и песок под ногами.

Это уникальное место, которое часто называют Украинской Атлантидой. Когда-то здесь была цветущая деревня, затопленная в 1981 году во время строительства Новоднестровской ГЭС. Сегодня эта местность стала популярным туристическим направлением, привлекающим своими живописными видами, чистой водой Днестровского водохранилища и историческими достопримечательностями.

Здесь можно поставить палатку или арендовать комнату в соседних деревнях (Грушка, Студеница). Проживание — от 300 до 500 грн, аренда лодки — от 400 грн/час.

Бакота предлагает не только достопримечательности и природные пейзажи, но и много возможностей для активного отдыха:

можно арендовать моторную лодку, катамаран, сап борд или даже яхту для прогулок по Днестровскому водохранилищу. Услуги аренды доступны через местные гостиницы или объявления;

для любителей адреналина предлагают сплавы на катамаранах — веселый и относительно безопасный вариант для семей или компаний друзей;

катание на квадроциклах, джипах или велосипедах позволяет исследовать окрестные холмы и долины с новыми увлекательными ракурсами;

пешие маршруты — в районе Бакоты проложено два официальных туристических маршрута — короткий (8 км, примерно 2 часа) и длинный (24 км, 7−8 часов). Карту маршрутов можно найти возле смотровой площадки.

Инфраструктура в Бакоте и окрестностях активно развивается, хотя выбор жилья остается ограниченным. К примеру, в с. Колодеевка можно выбрать комфортные экокотеджи на берегу Днестра с бассейнами, СПА-услугами, рестораном. Цены стартуют от 600 грн за человека в сутки. СПА-услуги включены в стоимость проживания, что делает этот вариант привлекательным для искателей релакса и комфорта.

Для любителей настоящего единения с природой идеальным вариантом станет кемпинг на берегу Днестра. Стоимость места для палатки стартует от 170 грн.

Из Киева дорога занимает примерно 5−6 часов (расстояние около 400 км). Маршрут проходит через Хмельницкий или Каменец-Подольский.

Из Хмельницкого путь составляет около 100 км. Езжайте в направлении Дунаевцев, далее на трассу Т2303 в Старую Ушицу, а оттуда — по указателям в Бакоту.

С собой нужно иметь палатку, воду, продукты, крем от солнца, павербанк (связь слабая).

Николаевщина: вода цвета неба

Радоновое озеро расположено вблизи села Мигия Николаевской области. Это искусственный водоем, образовавшийся в результате затопления карьера. Радоновое озеро получило такое название из-за высокого содержания радона — незаметного газа, содержащегося также в воздухе.

Большая концентрация радона вредит организму при дыхании, но вода с содержанием этого газа целебна. Ее используют для лечения заболеваний нервной системы, болезней сердца, опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваний. Однако купаться больше 10 минут в насыщенных радоном озерах врачи не рекомендуют.

Вход бесплатный. Проживание в Первомайске — 400−700 грн/ночь.

Также рядом с озером есть кемпинг, где можно удобно разместиться с палатками.

Относительно маршрута, удобнее всего до озера добраться через село Мигия из Южноукраинска или Первомайска. Из этих городов регулярно курсируют автобусы в Мигию, останавливающиеся возле кемпинга. Дорога из Первомайска займет около 20 минут, а из Южноукраинска — около 50.

С собой следует иметь воду, еду, полотенце, купальник, тапочки для каменистого дна.

Полтавщина: спокойствие и красота природы

Источник фото: Instagram @dovkola.media

Гора Пивиха, расположенная на левом берегу Днепра в Полтавской области, является самой высокой точкой Левобережной Украины, достигая 168 м над уровнем моря. Это место поражает не только своей природной красотой, но и богатой историей, привлекающей туристов и исследователей.

Обычно сюда приезжают на уик-энд и устраивают пикники. Те, кому хочется отдохнуть здесь больше времени, останавливаются на горе с палатками. Также здесь можно купаться в Днепре, протекающем прямо у горы.

Поездку в гору Пивиху можно разнообразить посещением Чигирина, заброшенного города Орбита или Морозовского карьера.

Самый удобный способ добраться до локации — автомобилем по геометкам в картах, однако стоит приготовиться к не лучшей дороге. Также из Кременчуга в ближайшие населенные пункты Градижск и Максимовку следуют регулярные автобусы.

Проживание в Кременчуге обойдется по меньшей мере в 1000 грн/ночь, или же можно выбрать палатку.

С собой нужно иметь обувь для песка, воду, мусорные пакеты, солнцезащиту и купальник.

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