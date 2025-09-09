0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгрия подписала контракт на закупку газа у Запада

Энергетика
19
Венгрия подписала контракт на закупку газа у Запада
Венгрия подписала контракт на закупку газа у Запада
Венгрия подписала контракт на закупку газа с Запада, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Об этом Петер Сийярто написал в Facebook.
По его словам, природный газ станет важным источником энергии для Венгрии в долгосрочной перспективе, и чем больше газа сможет приобрести страна, тем безопаснее будет для нее.
«Поэтому сегодня мы подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш долгосрочный контракт на закупку природного газа в западном направлении», — написал он.
Читайте также
Сийярто резюмировал, что Венгрия всегда прилагала значительные усилия для диверсификации, и чем больше газа они будут закупать по большему количеству маршрутов, тем лучше.
Напомним, ранее Reuters писал, что Словакия хочет нормализовать отношения с москвой и увеличивает импорт российского газа через газопровод «Турецкий поток». Эти слова противоречат позиции Европейского Союза, пытающегося отказаться от импорта российских энергоносителей, чтобы наказать москву за вторжение в Украину в 2022 году. Они прозвучали на критическом этапе усилий по завершению войны.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems