Венгрия подписала контракт на закупку газа с Запада, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Об этом Петер Сийярто написал в Facebook.

По его словам, природный газ станет важным источником энергии для Венгрии в долгосрочной перспективе, и чем больше газа сможет приобрести страна, тем безопаснее будет для нее.

«Поэтому сегодня мы подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш долгосрочный контракт на закупку природного газа в западном направлении», — написал он.

Сийярто резюмировал, что Венгрия всегда прилагала значительные усилия для диверсификации, и чем больше газа они будут закупать по большему количеству маршрутов, тем лучше.

Напомним, ранее Reuters писал , что Словакия хочет нормализовать отношения с москвой и увеличивает импорт российского газа через газопровод «Турецкий поток». Эти слова противоречат позиции Европейского Союза, пытающегося отказаться от импорта российских энергоносителей, чтобы наказать москву за вторжение в Украину в 2022 году. Они прозвучали на критическом этапе усилий по завершению войны.

