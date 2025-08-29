Венгрия может получать нефть из нероссийских источников — Finance.ua

Венгрия может получать нефть из нероссийских источников Сегодня 19:10

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на выпады своего венгерского коллеги Петера Сийярто, заявив, что Венгрия может получать нефть без россии. Речь идет об альтернативных источниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сикорского в соцсети Х.

«Петер, как Европейская Комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину путина», — ответил Сикорский министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто.

Он призвал Будапешт к солидарности с Украиной и напомнил о событиях 1956, когда венгры восстали против коммунистической диктатуры.

«Пожалуйста, проявите солидарность с борьбой Украины за независимость. Герои 1956 наблюдают», — добавил глава польского МИД.

Что предшествовало

Вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эмоционально отреагировал на критику Украины и Польши из-за решения Будапешта наложить санкции на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.

В ответ на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который отметил, что для Сийярто «российский трубопровод важнее украинских детей, убитых россией», венгерский глава МИД призвал Киев «не втягивать Венгрию в войну». Сийярто заявил, что «это не наша война» и что венгерское правительство не несет за нее ответственности.

