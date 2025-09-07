Экспорт электроэнергии вернулся на довоенный уровень Сегодня 07:15 — Энергетика

Экспорт электроэнергии вернулся на довоенный уровень

В августе Украина продала за границу рекордные 450,8 ГВтч электроэнергии. В довоенном 2021 году больше было продано только в марте (502,1 ГВтч) и мае (458,2 ГВтч).

Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.

Чистый экспорт электроэнергии был положительным 20 дней из 31. Импорт увеличился незначительно до 263,7 ГВтч в августе по сравнению с 258,1 ГВтч в июле.

Однако дальнейшие объемы экспорта остаются под риском из-за вероятного усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, как сообщил аналитический центр DIXI Group со ссылкой на ресурс Energy map, Украина в январе-июне 2025 года импортировала энергоресурсы на $4,86 млрд, что в 40 раз превысило доходы от их экспорта ($0,12 млрд).

