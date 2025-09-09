Венгрия начнет добычу газа на одном из самых больших месторождений мира Сегодня 06:05 — Энергетика

Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует в 2026 году начать добычу природного газа в Азербайджане на одном из крупнейших в мире месторождений.

«MOL находится на пороге подписания соглашения, чтобы стать не только совладельцем, но и оператором еще одного крупного азербайджанского месторождения. Достигнута договоренность о том, что помимо добычи нефти, с участием MOL со следующего года начнется добыча природного газа на одном из крупнейших в мире месторождений», — заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Заявление Сийярто прозвучало в Будапеште на заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Министр не уточнил ни детали проекта, ни названия месторождения.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Венгрия на международных энергетических рынках всегда выступала в роли покупателя, но энергетическое сотрудничество с Азербайджаном позволило ей при отсутствии собственных нефтяных и газовых месторождений стать страной — производителем энергии.

Сийярто напомнил, что MOL и государственная компания MVM приобрели доли в наиболее значимых месторождениях природного газа и нефти в Азербайджане и теперь могут выступать продавцами на международных энергетических рынках.

Он сообщил, что в 2024 году 15% производства углеводородного сырья группы MOL пришлось на Азербайджан, что соответствует примерно 5 млн баррелей нефти, а MVM только за четыре месяца (с сентября по декабрь 2024 года. — Ред.) добыла 382 млн кубометров газа на месторождении Шах-Дениз.

В настоящее время венгерская MOL в Азербайджане имеет 9,57% долю в проекте разработки блока Азер-Чираг-Гюнешли и 8,9% в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Кроме того, 4 июня 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана и MOL Hungarian Oil and Gas подписали основные условия соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на сухопутном участке Шемаха-Гобустан. MOL станет оператором проекта и получит 65% долевого участия, а ГНКАР будет принадлежать 35% акций. Завершение полномасштабного соглашения о разведке, разработке и распределении продукции будет зависеть от дальнейших переговоров и одобрения регулирующих органов.

