Венгрия сталкивается с рекордной эмиграцией граждан — Finance.ua

Венгрия сталкивается с рекордной эмиграцией граждан Сегодня 23:16 — Мир

Венгрия сталкивается с рекордной эмиграцией граждан

В 2023 году 41 300 венгров покинули страну. Это рекордный максимум с 2010 года.

Об этом пишет 444.hu.

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В общей сложности с 2010 года 367 515 венгров покинули страну. Венгерские журналисты сравнивают такую ​​эмиграцию с тем, как если бы полностью исчезли Дебрецен и Сегед — второй и третий по количеству населения города Венгрии.

Куда эмигрируют венгры

По данным издания, самое популярное направление эмиграции для венгров — Австрия.

Она вышла на первое место в течение последних шести-семи лет. До 2018 года эмигранты в большинстве своем выбирали Германию.

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С 2010 года более 124 000 венгров эмигрировали в Австрию, а 104 000 в Германию.

Около 53 000 граждан отправились в Великобританию. Нидерланды, Швейцарию и другие страны выбрали более 86 000 человек.

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