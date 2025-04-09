На границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска — Finance.ua

На границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска Сегодня 08:12

На границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска

В Закарпатской области 8 апреля начал работу новый пункт пропуска на границе с Венгрией «Великая Паладь — Надьгодош». Это первый за последние десятилетия новый пункт на украино-венгерской границе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новый пункт пропуска предназначен для автомобильного и пассажирского сообщения и увеличит годовую пропускную способность украино-венгерского участка западной границы.

Он предназначен для легковых автомобилей до 3,5 тонн.

Он будет работать ежедневно с 7:00 до 18:00 и имеет две полосы на въезд и выезд.

За сутки его сможет пересекать 200 авто и 600 пешеходов, за год — 73 тысячи авто и 220 тысяч пешеходов.

Пункт был запущен на временной инфраструктуре. Это позволило быстро реализовать проект. В будущем его заменят полноценным, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Открытие нового пункта пропуска является частью масштабной программы модернизации пограничной инфраструктуры Украины. Согласно планам правительства, к 2030 году предполагается обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых.

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«Также частью изменений на западной границе будет запуск общего с соседними государствами таможенного и пограничного контроля, обновление технической базы, дальнейшая диджитализация. Стремимся, чтобы движение людей, товаров и услуг между Украиной и Европой было максимально быстрым, удобным и безопасным», — отметил Шмыгаль.

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