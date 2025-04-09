На границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска

19
На границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска
На границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска
В Закарпатской области 8 апреля начал работу новый пункт пропуска на границе с Венгрией «Великая Паладь — Надьгодош». Это первый за последние десятилетия новый пункт на украино-венгерской границе.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Новый пункт пропуска предназначен для автомобильного и пассажирского сообщения и увеличит годовую пропускную способность украино-венгерского участка западной границы.
  • Он предназначен для легковых автомобилей до 3,5 тонн.
  • Он будет работать ежедневно с 7:00 до 18:00 и имеет две полосы на въезд и выезд.
  • За сутки его сможет пересекать 200 авто и 600 пешеходов, за год — 73 тысячи авто и 220 тысяч пешеходов.
Пункт был запущен на временной инфраструктуре. Это позволило быстро реализовать проект. В будущем его заменят полноценным, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Открытие нового пункта пропуска является частью масштабной программы модернизации пограничной инфраструктуры Украины. Согласно планам правительства, к 2030 году предполагается обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых.
Читайте также
«Также частью изменений на западной границе будет запуск общего с соседними государствами таможенного и пограничного контроля, обновление технической базы, дальнейшая диджитализация. Стремимся, чтобы движение людей, товаров и услуг между Украиной и Европой было максимально быстрым, удобным и безопасным», — отметил Шмыгаль.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems