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Федоров анонсировал создание венчурного фонда для оборонных компаний

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Михаил Федоров
Михаил Федоров
В Киеве создадут венчурный фонд, который будет инвестировать в оборонные компании как стартапы, так и уже устойчивые предприятия.
Об этом заявил бывший министр обороны Михаил Федоров.
По его словам, команде удалось привлечь ресурсы для запуска проекта.

В какие оборонные проекты будет инвестировать фонд

Федоров назвал три приоритета, по которым фонд будет выбирать производителей для инвестиций:
  • проекты для ускорения роботизации фронта;
  • средства противодействия реактивным ударным БПЛА типа «Шахед», в том числе перехватчики или дешевые ракеты;
  • недорогие ударные ракеты, которые можно оснастить искусственным интеллектом.
«Задача — использовать наш опыт для страны, чтобы можно было прогнозировать следующие шаги войны и уже генерировать решения проактивно, чтобы предупредить эти этапы и перехватывать инициативу», — сказал Федоров.

Аналитический центр

Помимо запуска венчурного фонда бывший министр обороны анонсировал создание аналитического центра.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров в течение месяца проведет детальный аудит потребностей Министерства обороны, чтобы обеспечить более эффективное использование бюджетных средств для нужд фронта.
Также мы рассказывали, что Министерство обороны Украины завершило пересмотр принятых до 7 июля решений об определении предприятий оборонно-промышленного комплекса критически важными. По результатам пересмотра на 1 сентября 86% из них подтвердили свой статус и возможность бронировать военнообязанных работников в соответствии с законодательством.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
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