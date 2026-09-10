Федоров анонсировал создание венчурного фонда для оборонных компаний Сегодня 21:30 Михаил Федоров

В Киеве создадут венчурный фонд, который будет инвестировать в оборонные компании как стартапы, так и уже устойчивые предприятия.

Об этом заявил бывший министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, команде удалось привлечь ресурсы для запуска проекта.

В какие оборонные проекты будет инвестировать фонд

Федоров назвал три приоритета, по которым фонд будет выбирать производителей для инвестиций:

проекты для ускорения роботизации фронта;

средства противодействия реактивным ударным БПЛА типа «Шахед», в том числе перехватчики или дешевые ракеты;

недорогие ударные ракеты, которые можно оснастить искусственным интеллектом.

«Задача — использовать наш опыт для страны, чтобы можно было прогнозировать следующие шаги войны и уже генерировать решения проактивно, чтобы предупредить эти этапы и перехватывать инициативу», — сказал Федоров.

Аналитический центр

Помимо запуска венчурного фонда бывший министр обороны анонсировал создание аналитического центра.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров в течение месяца проведет детальный аудит потребностей Министерства обороны, чтобы обеспечить более эффективное использование бюджетных средств для нужд фронта.