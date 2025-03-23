Глава МИД Венгрии назвал причину блокирования вступления Украины в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава МИД Венгрии назвал причину блокирования вступления Украины в ЕС

Казна и Политика
18
Глава МИД Венгрии назвал причину блокирования вступления Украины в ЕС
Глава МИД Венгрии назвал причину блокирования вступления Украины в ЕС
Венгрия обещает блокировать прогресс со вступлением Украины в ЕС, пока венграм Закарпатья не вернут «отобранные в 2015 году права».
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.
Читайте также
Сийярто рассказал, что говорил с австрийской министершей о «постоянных нарушениях прав венгерской общины в Закарпатской области» и усилиях по евроинтеграции Украины.
«Я ценю намерение Беате Майнль-Райзингер помочь, но остается ситуация, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и приятные слова, не возвращало права меньшинств, отобранные у венгерской общины с 2015 года», — заявил он.
Читайте также
«Это недопустимо и абсолютно противоречит общим европейским правилам и ценностям. Таким образом, пока эта печальная ситуация сохраняется, прогресса по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС не может быть», — подчеркнул венгерский министр.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems