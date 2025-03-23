Глава МИД Венгрии назвал причину блокирования вступления Украины в ЕС — Finance.ua

Глава МИД Венгрии назвал причину блокирования вступления Украины в ЕС Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Глава МИД Венгрии назвал причину блокирования вступления Украины в ЕС

Венгрия обещает блокировать прогресс со вступлением Украины в ЕС, пока венграм Закарпатья не вернут «отобранные в 2015 году права».

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

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Сийярто рассказал, что говорил с австрийской министершей о «постоянных нарушениях прав венгерской общины в Закарпатской области» и усилиях по евроинтеграции Украины.

«Я ценю намерение Беате Майнль-Райзингер помочь, но остается ситуация, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и приятные слова, не возвращало права меньшинств, отобранные у венгерской общины с 2015 года», — заявил он.

«Это недопустимо и абсолютно противоречит общим европейским правилам и ценностям. Таким образом, пока эта печальная ситуация сохраняется, прогресса по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС не может быть», — подчеркнул венгерский министр.

Європейська правда По материалам:

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