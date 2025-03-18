Венгрия не поддерживает выводы Евросовета относительно Украины из-за «своих интересов» — Finance.ua

Венгрия не поддерживает выводы Евросовета относительно Украины из-за «своих интересов»
Венгрия отказалась поддержать выводы Европейского совета о помощи Украине, в частности, инициативу главы европейской дипломатии Каи Каллас о военной поддержке, заявив, что это «противоречит ее стратегическим интересам».
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на заявление министра по ЕС Венгрии Яноша Бока перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе.
Прямая речь министра: «Венгрия не может поддержать часть вывозов Европейского совета по Украине в целом, в том числе ту, где речь идет об инициативе Каи Каллас относительно Украины».
Бока подчеркнул, что часть проекта выводов Евросовета, касающаяся Украины, не отвечает стратегическому видению Венгрии о европейской безопасности.
«Часть, которая касается Украины, в нескольких пунктах противоречит стратегическим интересам и стратегическому видению Венгрии по поводу того, как создать новую архитектуру европейской безопасности», — добавил он.
По словам венгерского министра, «Венгрия не может поддержать выводы по Украине в нынешнем виде».
«Очень маловероятно, что мы найдем новый консенсус 27 стран-членов ЕС относительно любого текста. Я думаю, что, вероятнее всего, повторится сценарий 6 марта, когда в выводах будет только упоминание о дискуссии по Украине, и будет другой текст, поддержанный подавляющим большинством стран-членов ЕС», — подчеркнул Бока.
Поделиться новостью