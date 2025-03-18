Венгрия не поддерживает выводы Евросовета относительно Украины из-за «своих интересов» — Finance.ua

Венгрия не поддерживает выводы Евросовета относительно Украины из-за «своих интересов» Сегодня 16:45

Венгрия отказалась поддержать выводы Европейского совета о помощи Украине, в частности, инициативу главы европейской дипломатии Каи Каллас о военной поддержке, заявив, что это «противоречит ее стратегическим интересам».

Об этом пишет « Европейская правда » со ссылкой на заявление министра по ЕС Венгрии Яноша Бока перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе.

Прямая речь министра: «Венгрия не может поддержать часть вывозов Европейского совета по Украине в целом, в том числе ту, где речь идет об инициативе Каи Каллас относительно Украины».

Бока подчеркнул, что часть проекта выводов Евросовета, касающаяся Украины, не отвечает стратегическому видению Венгрии о европейской безопасности.

«Часть, которая касается Украины, в нескольких пунктах противоречит стратегическим интересам и стратегическому видению Венгрии по поводу того, как создать новую архитектуру европейской безопасности», — добавил он.

По словам венгерского министра, «Венгрия не может поддержать выводы по Украине в нынешнем виде».

«Очень маловероятно, что мы найдем новый консенсус 27 стран-членов ЕС относительно любого текста. Я думаю, что, вероятнее всего, повторится сценарий 6 марта, когда в выводах будет только упоминание о дискуссии по Украине, и будет другой текст, поддержанный подавляющим большинством стран-членов ЕС», — подчеркнул Бока.

Економічна Правда По материалам:

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