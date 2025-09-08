Запасаться фонариками и павербанками: украинцам дали совет на осень-зиму Сегодня 17:24 — Энергетика

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко после возобновления атак со стороны страны-агрессора рф на энергосистему Украины призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям и запастись фонариками и павербанками.

Об этом он написал на своей странице Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Осень — немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет… Поэтому пока не расслабляемся, и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к разным сценариям», — отметил руководитель YASNO.

Также Ковеленко дал несколько советов населению относительно того, как подготовиться на случай отсутствия электроэнергии.

Какие советы

Запастись павербанками, фонариками или проверить исправность имеющихся;

продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;

подзаряжайте все гаджеты и павербанки, чтобы у них был полный заряд

держите дома запас воды и нескоропортящейся еды.

Ранее в ДТЭК сообщили, что в настоящее время плановые или экстренные отключения электроэнергии не запланированы. Однако ситуация в энергосистеме сложная, поэтому графики отключения света могут вернуться.

