0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Запасаться фонариками и павербанками: украинцам дали совет на осень-зиму

Энергетика
3
Запасаться фонариками и павербанками: украинцам дали совет на осень-зиму
Запасаться фонариками и павербанками: украинцам дали совет на осень-зиму
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко после возобновления атак со стороны страны-агрессора рф на энергосистему Украины призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям и запастись фонариками и павербанками.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Осень — немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет… Поэтому пока не расслабляемся, и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к разным сценариям», — отметил руководитель YASNO.
Также Ковеленко дал несколько советов населению относительно того, как подготовиться на случай отсутствия электроэнергии.

Какие советы

  • Запастись павербанками, фонариками или проверить исправность имеющихся;
  • продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
  • подзаряжайте все гаджеты и павербанки, чтобы у них был полный заряд
  • держите дома запас воды и нескоропортящейся еды.
Ранее в ДТЭК сообщили, что в настоящее время плановые или экстренные отключения электроэнергии не запланированы. Однако ситуация в энергосистеме сложная, поэтому графики отключения света могут вернуться.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems