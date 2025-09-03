Словаччина збільшує імпорт російського газу, щоб «задобрити» путіна Сьогодні 20:33 — Енергетика

Словаччина хоче нормалізувати відносини з москвою і збільшує імпорт російського газу через газопровід «Турецький потік».

Про це заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо під час зустрічі з лідером росії володимиром путіним, пише Reuters.

Ці слова суперечать позиції Європейського Союзу, який намагається відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, щоб покарати москву за вторгнення в Україну 2022 року. Вони прозвучали на критичному етапі зусиль із завершення війни.

Словаччина та Угорщина, попри членство в ЄС, прагнуть зберігати політичні контакти з росією, яка забезпечує більшу частину їхніх потреб у нафті.

«Я хочу відкрито сказати, що ми надзвичайно зацікавлені в нормалізації відносин між Словацькою Республікою та російською федерацією», — сказав Фіцо під час зустрічі з путіним на полях святкування річниці завершення Другої світової війни в Китаї.

«Давайте повернемося до того, що завжди було типовим для економічного співробітництва між країнами», — додав він.

ЄС пообіцяв до кінця 2027 року повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, завершивши десятиліття енергетичних відносин із колишнім головним постачальником газу. Але Угорщина і Словаччина виступають проти цього плану, заявляючи, що перехід на альтернативи призведе до зростання цін.

«Хочу подякувати за безпечні та регулярні поставки газу, які ми отримуємо через «Турецький потік», — сказав Фіцо під час зустрічі з путіним.

«Турецький потік» залишається єдиним газопроводом, що транспортує російський газ до Європи після вибухів на «Північному потоці-1» у вересні 2022 року і зупинки транзиту через Україну 1 січня.

