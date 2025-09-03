Міністерство енергетики прокоментувало заяву путіна щодо Запорізької АЕС — Finance.ua
Енергетика
23
Міністерство енергетики прокоментувало заяву путіна щодо Запорізької АЕС
росія атакувала важкою військовою технікою та окупувала цивільний ядерний об’єкт України - Запорізьку атомну електростанцію, силою і терором блокуючи законний український регуляторний і операторський контроль над станцією, що є невід’ємною власністю України.
Про це пише Міністерство енергетики України у відповідь на заяви президента рф від 2 вересня 2025 року
Станція наразі перебуває в умовах позапроєктної загрози — тобто режиму, який не був передбачений ані конструктивно, ані процедурно. Наслідки такої експлуатації неможливо належним чином оцінити через постійне військове захоплення цього ядерного об’єкта.
Від часу встановлення військового контролю над Запорізькою АЕС рф допустила системні, критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта.
Йдеться не лише про знищення основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської греблі, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що вже 9 разів призводили до повного знеструмлення об’єкта — стану, який є прямою передумовою ядерної аварії.
Умови, в яких ЗАЕС утримується тривалий час у режимі холодного зупину, під наглядом сторонніх невстановлених осіб і без доступу легітимного українського оператора, є принципово несумісними з базовими стандартами ядерної безпеки для об’єкта такого масштабу.
У цьому контексті публічні заяви президента рф від 2 вересня 2025 року про запровадження нових, невідомих систем управління та контролю над станцією, мають розцінюватися як свідчення намагання використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України.
Ці дії становлять пряму загрозу ядерній безпеці станції, а відтак — Європи. Закликаємо міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, де ці загрози повинні бути чітко оцінені і визнані на міжнародному рівні.
Міністерство енергетики України розцінює будь-які спроби рф ввести нові форми «управління» чи «контролю» на Запорізькій АЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці.
Україна закликає міжнародну спільноту дати цим заявам і діям чітку оцінку, з урахуванням їхнього потенційного впливу на безпеку всього Європейського континенту, — йдеться в заяві.
