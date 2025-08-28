Внаслідок російської атаки у деяких областях є відключення світла — Finance.ua
Внаслідок російської атаки у деяких областях є відключення світла

Енергетика
31
Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки пошкоджено енергооб’єкти у кількох областях, що призвело до локальних відключень споживачів.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», — сказано в повідомленні.
У компанії зазначили, що споживання електроенергії знизилось.
«Сьогодні, 28 серпня, станом на 9:30, воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі», — пояснили в «Укренерго».
Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами.
росіяни цієї ночі вдарили по парку швидкісних поїздів «Інтерсіті+» «Укрзалізниці», також пошкоджена залізнична інфраструктура, що призвело до багатогодинних затримок потягів.
За матеріалами:
Finance.ua
