В «Укрзалізниці» попередили про багатогодинні затримки потягів після атаки рф — Finance.ua

В «Укрзалізниці» попередили про багатогодинні затримки потягів після атаки рф

росіяни цієї ночі вдарили по парку швидкісних поїздів «Інтерсіті+» «Укрзалізниці», також пошкоджена залізнична інфраструктура, що призвело до багатогодинних затримок потягів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Внаслідок атаки на депо один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники перебували в укриттях, цілі. В компанії зазначили, що працюють над тим, щоб у рейси вийшла максимальна кількість поїздів.

Крім того, повідомляється, що у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів прямує зміненим маршрутом.

В УЗ зазначили, що поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

«Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка — Хмельницький організовано автобусне сполучення. Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди № 21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне», — зазначили у відомстві.

Також в УЗ попередили, що поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця — Козятин, прийдуть із затримкою 5 та більше годин:

№ 106 Одеса — Київ,

№ 74 Перемишль — Харків,

№ 22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Крім того, низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2 годин:

№ 743 Київ — Львів;

№ 732 Київ — Запоріжжя;

№ 722 Київ — Харків;

№ 712 Київ — Краматорськ.

«Міжнародний поїзд № 23 Київ — Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу. Ми працюємо, щоб скоротити час затримки зворотного рейсу на кордоні та максимально пришвидшити час прикордонних операцій», — додали в УЗ.

У відомстві запевняють, що залізничники намагатимуться максимально нагнати графік та скоротити час затримки.

Також наголошується, що вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд.

