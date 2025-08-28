В «Укрзалізниці» попередили про багатогодинні затримки потягів після атаки рф — Finance.ua
росіяни цієї ночі вдарили по парку швидкісних поїздів «Інтерсіті+» «Укрзалізниці», також пошкоджена залізнична інфраструктура, що призвело до багатогодинних затримок потягів.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Внаслідок атаки на депо один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники перебували в укриттях, цілі. В компанії зазначили, що працюють над тим, щоб у рейси вийшла максимальна кількість поїздів.
Крім того, повідомляється, що у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів прямує зміненим маршрутом.
В УЗ зазначили, що поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.
«Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка — Хмельницький організовано автобусне сполучення. Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди № 21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне», — зазначили у відомстві.
Також в УЗ попередили, що поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця — Козятин, прийдуть із затримкою 5 та більше годин:
  • № 106 Одеса — Київ,
  • № 74 Перемишль — Харків,
  • № 22/104 Львів — Харків / Краматорськ.
Крім того, низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2 годин:
  • № 743 Київ — Львів;
  • № 732 Київ — Запоріжжя;
  • № 722 Київ — Харків;
  • № 712 Київ — Краматорськ.
«Міжнародний поїзд № 23 Київ — Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу. Ми працюємо, щоб скоротити час затримки зворотного рейсу на кордоні та максимально пришвидшити час прикордонних операцій», — додали в УЗ.
У відомстві запевняють, що залізничники намагатимуться максимально нагнати графік та скоротити час затримки.
Також наголошується, що вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
