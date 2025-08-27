Reuters підрахувало, скільки потужностей нафтопереробки втратила рф після українських атак — Finance.ua
Reuters підрахувало, скільки потужностей нафтопереробки втратила рф після українських атак

Енергетика
10
Українські атаки дронами по 10 нафтопереробних заводах рф вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
Це підрахувало агентство Reuters.
За словами старшого наукового співробітника Carnegie Russia Eurasia Center і колишнього топменеджера «Газпром нафти» Сергія Вакуленка, уражені НПЗ втратили лише частину потужностей, але навіть це може створити проблеми з внутрішніми поставками пального.
За останній місяць Україна атакувала Волгоградський НПЗ «Лукойл», Рязанський НПЗ «Роснафти», Новошахтинський НПЗ та ще низку підприємств у Ростовській, Самарській, Саратовській областях і Краснодарському краї.
Атаки порушили роботу російських НПЗ та експорт нафти, спричинили дефіцит бензину в окремих регіонах росії. Удари припали на період пікового попиту на бензин у росії з боку туристів та аграріїв.
Reuters пише, що ще до масованих атак, у липні, росія обмежила експорт бензину через різке зростання внутрішнього попиту. Так виник дефіцит пального на частині окупованих українських територій, у південних регіонах росії та навіть на Далекому Сході. Водії змушені були переходити на дорожчі марки палива через нестачу звичного А-95. Наприклад, у Владивостоці журналіст Reuters зафіксував довгі черги автомобілів на заправках. Місцева влада пояснила це сезонним напливом туристів.
За матеріалами:
theБабель
