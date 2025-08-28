Ціни на нафту реагують на нові мита США проти Індії — Finance.ua
Ціни на нафту реагують на нові мита США проти Індії

Енергетика
Ціни на нафту в четвер знизилися після зростання в попередній сесії, оскільки інвестори зважують очікування щодо скорочення попиту на паливо в США напередодні завершення літнього сезону попиту і стежать за реакцією Індії на каральні мита США.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф’ючерси на Brent подешевшали на 63 центи, або 0,91%, до $67,43 за барель. Ф’ючерси на West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 62 центи, або 0,97%, до $63,55.
У попередній сесії обидва контракти зросли після того, як Управління енергетичної інформації США повідомило про скорочення запасів сирої нафти на 2,4 млн барелів за тиждень, що завершився 22 серпня, порівняно з прогнозом аналітиків Reuters у 1,9 млн барелів.
«Ціни на нафту сьогодні знижуються, оскільки трейдери переглядають вчорашнє зростання на тлі звіту EIA», — сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.
«Хоча запаси сирої нафти в США знову зменшилися, темпи скорочення сповільнилися порівняно з минулим тижнем, що стримує зростаючий оптимізм», — додала вона.
Зниження вказує на стійкий попит напередодні довгих вихідних у США на День праці. Однак, за словами аналітика IG Тоні Саймора, це зазвичай вважається неофіційним завершенням літнього автомобільного сезону і початком зниження попиту.
Трейдери також стежать за реакцією Нью-Делі на тиск Вашингтона з вимогою припинити купувати російську нафту після того, як президент США Дональд Трамп у середу підвищив мита на імпорт з Індії до 50%.
За матеріалами:
Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
