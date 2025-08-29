Словаччина відновила туристичні візи росіянам — Finance.ua

Словаччина відновила туристичні візи росіянам
Словаччина знову почала видавати туристичні візи громадянам росії, які були призупинені у 2022 році. Відповідна можливість з’явилася на сайті візового центру BLS.
Про це свідчить інформація на сайті візового центру Словаччини в рф.
«Консульство Словаччини в росії наразі приймає заяви на отримання візи з метою туризму», — зазначено на сайті центру.
Проте не зазначається, з якої дати видають чи видаватимуть візи.
Нагадаємо, Рада Європейського союзу 9 вересня 2022 року ухвалила рішення про повне призупинення спрощеного візового режиму з росією. Відтоді для росіян діятимуть загальні правила візового кодексу.
12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про зупинення дії угоди про спрощений візовий режим із російською федерацією.
Таким чином Словаччина припинила видавати туристичні візи росіянам восени 2022 року одночасно з кількома іншими країнами Євросоюзу.
Майже три роки візові центри приймали документи лише для поїздок родичів громадян країн ЄС і власників посвідки на проживання, медичних працівників, вахтовиків і працівників сільського господарства, міжнародних водіїв, дипломатів і висококваліфікованих фахівців.
Видачу туристичних віз для росіян також припинили Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Данія, Бельгія та Нідерланди.
