Не столиця: другі за величиною європейські міста, варті уваги (фото, ціни) — Finance.ua

У дослідженні порівняли туристичний досвід у столиці кожної європейської країни з досвідом у другому за величиною місті, пише Еuronews.

Враховувася шопінг, проживання, харчування, культуру, доступність та місцеві визначні пам’ятки, і оцінили їх за шкалою від 0 до 10.

Які ж найкращі другі міста, і чому саме їх обрали? Дізнайтеся нижче.

Нові-Сад, Сербія

Сербія загалом є відносно недооціненим європейським напрямком. Однак друге за величиною місто, Нові-Сад, очолює рейтинг і може похвалитися низкою вражаючих переваг. У 2019 році Європейський Союз коронував його Європейською молодіжною столицею, а у 2023 році він став креативним містом ЮНЕСКО.

З оцінкою 5,87 у дослідженні Radical Storage, Нові Сад має 102 пам’ятки з рейтингом понад 4 зірки, а середня ціна вхідного квитка до основних визначних пам’яток становить 1,70 євро. Також тут є 251 ресторан з рейтингом понад 4 зірки.

Згідно з дослідженням Radical Storage, основна страва на людину в Нові-Саді коштує лише близько 8,4 євро, порівняно із середньою ціною основної страви в інших містах, що аналізувалися в дослідженні, яка становить 13,6 євро.

Середня ціна за ніч у готелі середнього класу становить €33,5, а 30 найкращих готелів мають середній рейтинг 4,5. У Нові-Саді також є 19 торгових центрів.

Барселона, Іспанія

Згідно з дослідженням, Барселона посідає друге місце з оцінкою 5,75 завдяки своїй розслабленій середземноморській атмосфері, пляжам, унікальній архітектурі та чудовому авіа- та залізничному сполученню. Хоча місто не є такою прихованою перлиною, як інші в дослідженні, що страждає від надмірного туризму, воно все ж пропонує інший досвід, ніж Мадрид.

Маючи сильну регіональну ідентичність, Барселона також дозволяє відвідувачам брати участь в унікальних каталонських фестивалях і традиціях, таких як фестиваль La Mercè та День Сант-Жорді, де обмінюються книгами та трояндами.

У дослідженні Radical Storage Барселона посідає перше місце за культурними та місцевими пам’ятками, четверте за ресторанами та 37-ме місце за розміщенням. Вона посідає друге місце за шопінгом, але перше за доступністю.

Гюмрі, Вірменія

Гюмрі, друге за величиною місто Вірменії, є чарівним культурним центром і посідає третє місце з оцінкою 5,72. Більше зосереджене на мистецтві та ремеслах, ніж Єреван, воно також пропонує відвідувачам можливість побачити багато історичних пам’яток.

Значна частина міста також вирізняється рідкісною архітектурою з чорного туфу, виготовленою з вулканічної породи. Відвідайте Сев Берд, або Чорну фортецю, покинуту російську імператорську фортецю, зведену на початку 19 століття, зовсім поруч із турецьким кордоном. Продовжуйте шлях до російської церкви 19 століття, церкви Святого Арсенія, яка славиться своїм унікальним двокупольним дизайном.

Зовсім за межами Гюмрі розташований караван-сарай «Джрапі» — придорожній заїзд X-XI століть з триарковою будівлею та кам’яною плиткою на підлогах. Вирушайте до Старого міста, де можна прогулятися звивистими брукованими вуличками. У кількох доступних та незвичайних кафе ви можете скуштувати місцеві делікатеси, такі як харісса, рагу з пшениці та м’яса, та панркхаш, страва з сиру та хліба.

У Гюмрі відносно менше пам’яток та ресторанів, ніж в інших європейських містах: 34 пам’ятки мають рейтинг чотири зірки або вище, а 52 ресторани — чотири зірки або вище. Однак якість цих закладів змушує туристів повертатися сюди знову і знову. Середня вартість вхідних квитків до основних визначних пам’яток також дуже низька, в середньому 1,70 євро.

Клуж-Напока, Румунія

Клуж-Напока, історична столиця Трансільванії, посідає четверте місце серед інших міст у рейтингу з оцінкою 5,59. Відоме своєю вищою якістю життя, ніж Бухарест, воно має менше забруднення та кращу охорону здоров’я, а також безпечніше. Завдяки більш комунальній атмосфері маленького містечка, Клуж-Напока популярний серед відвідувачів, які хочуть втекти від натовпу в годину пік.

У місті є 155 визначних пам’яток з рейтингом чотири зірки або вище, а також 261 ресторан з рейтингом чотири зірки або вище. Вартість квитків на основні визначні пам’ятки також досить низька: 6,80 євро. За даними Radical Storage, місто посідає 12-е місце за місцевою культурою та визначними пам’ятками та 15-е місце за ресторанами. Воно посідає 10-е місце за проживанням та 12-е місце за шопінгом, а також 10-е місце за доступністю.

Основна страва на одну особу коштує близько 9,7 євро в ресторані середнього класу в Клуж-Напоці, що відносно дешево порівняно з більшістю європейських столиць.

Баня-Лука, Боснія і Герцеговина

Баня-Лука посідає п’яте місце з оцінкою 5,51 та пропонує широкий спектр заходів на свіжому повітрі та оздоровчих заходів, включаючи каякінг, рафтинг, піші прогулянки та гарячі джерела. Тут також набагато повільніше, ніж у столиці Сараєво, але все ж таки пропонується чудовий вибір кафе та нічних клубів. Відвідайте кілька знакових історичних пам’яток, зокрема мечеть Ферхадія, фортецю Кастел та православний собор Христа Спасителя.

Середня вартість обіду становить приблизно 7,6 євро, а середній номер у готелі — приблизно 31,2 євро, що трохи нижче середнього показника за дослідженням у 113 євро. Баня-Лука посідає 20-е місце за місцевою культурою та визначними пам’ятками, 2-е місце за проживанням та 33-тє місце за шопінгом. За доступністю Баня-Лука посідає 36-е місце.

Кутаїсі, Грузія

Кутаїсі часто обирають замість Тбілісі за зручність пішохідних прогулянок, багату історію та легкий доступ до природних пам’яток. Місто, яке посіло шосте місце з оцінкою 5,48, також є воротами для дослідження печер, каньйонів та гір західної Грузії.

Середня ціна за ніч у готелі, харчування та вхід до визначної пам’ятки становить близько 36,20 євро, порівняно з 54,40 євро в Тбілісі.

Каунас, Литва

Каунас, який також отримав звання Європейської столиці культури 2022 року, пропонує поєднання традиційної литовської культури та передових технологій. Він посідає сьоме місце в рейтингу найкращих міст Європи з оцінкою 5,47.

