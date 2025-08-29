Засновник Labubu увійшов у рейтинг найбагатших людей світу — Finance.ua
Засновник Labubu увійшов у рейтинг найбагатших людей світу

Світ
28
Засновник китайської компанії Pop Mart Ван Нін увійшов до світового рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg і посів 79-те місце. Лише за рік його статки зросли на 20 мільярдів доларів і нині оцінюються у 26,5 мільярда доларів.
Про це свідчить дані Bloomberg.
Основне джерело такого збагачення — шалений попит на колекційні іграшки Labubu. Популярність цих фігурок забезпечила компанії різке зростання продажів: у 2024 році Pop Mart заробила 1,81 мільярда доларів, з яких 1,17 мільярда принесла саме продукція з Labubu.
Компанія стала відомою завдяки концепції blind box — коли покупець не знає заздалегідь, яку саме іграшку отримає. Ця ідея швидко підкорила не лише китайський, а й закордонні ринки.
Успіх Labubu та активне міжнародне розширення дозволили Ван Ніну вперше потрапити до глобальної сотні найбагатших людей світу.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року виручка компанії зросла більш ніж у три рази — до 13,9 млрд юанів (~1,93 млрд $), а Labubu забезпечив 4,8 млрд юанів прибутку.
Акції Pop Mart зросли на 257% у цьому році, а ринкова капіталізація зросла завдяки феномену Labubu; компанія увійшла до індексів Hang Seng.
Payment systems