Менеджеры — это специалисты, которые обеспечивают слаженную работу команды, организуют процессы и отвечают за результат. Без них бизнесу сложно двигаться вперед и развиваться.

Специалисты robota.ua поделились отбором актуальных вакансий для менеджеров в разных сферах.

Национальный менеджер по работе с ключевыми клиентами в «Конти»

📍 Киев

Кондитерская компания приглашает на работу специалиста, который будет, в частности, поддерживать и развивать сотрудничество с национальными сетевыми клиентами; планировать стратегию и выполнять годовые, квартальные и ежемесячные планы продаж; контролировать продажи, маржинальность, ассортимент и промоактивность; проводить переговоры относительно цен, условий контрактов, бонусов и логистики.

Шанс успешно пройти отбор имеют кандидаты с высшим образованием (экономика, менеджмент или маркетинг) и опыт работы в FMCG-секторе от 3 до 5 лет. Важно также обладать практическим опытом сотрудничества с национальными торговыми сетями (Modern Trade), уверенно владеть Excel, Power BI, CRM-системами, а также знать основы категорийного менеджмента и трейд-маркетинга.

Региональный директор по животноводству в МХП

📍 Черкассы

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий приглашает попробовать свои силы, если у вас есть высшее ветеринарное или зоотехническое образование и опыт работы на руководящих должностях в животноводстве — в частности, в управлении фермами или крупными подразделениями. Важны глубокие знания технологических процессов содержания и кормления КРС, воспроизводства, доения и контроля качества продукции, а также понимание принципов планирования, организации труда и эффективного управления персоналом.

Руководитель отдела PR в Multiplex

📍 Киев (гибкий график — для сотрудников кинотеатров; гибридный формат — для сотрудников центрального офиса)

Сеть кинотеатров ищет специалиста с высшим образованием в сфере PR, коммуникаций, журналистики или маркетинга. Важен опыт работы в сфере PR или коммуникаций от трех лет, из которых по меньшей мере один год — на руководящей должности. Преимуществом станет практический опыт взаимодействия со СМИ, реализации PR-кампаний и организации событий, а также опыт антикризисных коммуникаций.

Предлагается, в частности: бронирование, материальная помощь в сложных жизненных обстоятельствах, ежемесячно 6 бесплатных билетов для сотрудников и их близких.

Директор по маркетингу в «Шабо»

📍 Одесса

Одна из крупнейших виноделен на территории Украины рассматривает специалистов с опытом работы в руководящей должности в области маркетинга от 5 лет; глубокими знаниями в области маркетинга и рекламы; опытом разработки и реализации успешных маркетинговых стратегий; умением анализировать данные, выявлять тенденции и прогнозировать изменения на рынке; навыками эффективной коммуникации и умением работать в команде; успешным опытом в разработке и укреплении бренда, создании положительного имиджа и узнаваемости на рынке; знанием английского языка на уровне В2 и выше.

Директор филиала FMCG в «Торговый Дом АВ»

📍 Тернополь

Работодатель в вакансии знакомит со следующими обязанностями: организация и управление работой регионального филиала; обеспечение выполнения плановых характеристик; формирование и управление команды сотрудников; поиск альтернативных каналов продаж, анализ рынка, поиск партнерских каналов; мотивация и развитие команды; контроль соблюдения стандартов компании в филиале.

Компания предлагает компенсацию расходов на горюче-смазочные материалы и амортизацию автомобиля, если работник будет использовать собственный транспорт в рабочих целях.

Начальник отдела утилизации в «Авангард»

📍 Каменец-Подольский район, с. Гуменцы

Аграрный холдинг приглашает в команду специалиста по опыту работы с установкой УТ-300, знанием конструкции и видов котлов, опытом работы с контрольно-измерительными приборами.

Анонсированные обязанности: организация и контроль процесса утилизации отходов на птицефабрике; взаимодействие с другими подразделениями компании по оптимизации процессов утилизации; проведение утилизации отходов птицеводства (падежа птицы) на установке УТ-300; ведение необходимой технической и производственной документации.

Предлагается, в частности, поддержка на этапе адаптации и бронирования.

