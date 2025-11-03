0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где найти работу менеджером — подборка вакансий

Личные финансы
42
Где найти работу менеджером — подборка вакансий
Где найти работу менеджером — подборка вакансий
Менеджеры — это специалисты, которые обеспечивают слаженную работу команды, организуют процессы и отвечают за результат. Без них бизнесу сложно двигаться вперед и развиваться.
Специалисты robota.ua поделились отбором актуальных вакансий для менеджеров в разных сферах.

Национальный менеджер по работе с ключевыми клиентами в «Конти»

📍 Киев
Кондитерская компания приглашает на работу специалиста, который будет, в частности, поддерживать и развивать сотрудничество с национальными сетевыми клиентами; планировать стратегию и выполнять годовые, квартальные и ежемесячные планы продаж; контролировать продажи, маржинальность, ассортимент и промоактивность; проводить переговоры относительно цен, условий контрактов, бонусов и логистики.
Шанс успешно пройти отбор имеют кандидаты с высшим образованием (экономика, менеджмент или маркетинг) и опыт работы в FMCG-секторе от 3 до 5 лет. Важно также обладать практическим опытом сотрудничества с национальными торговыми сетями (Modern Trade), уверенно владеть Excel, Power BI, CRM-системами, а также знать основы категорийного менеджмента и трейд-маркетинга.

Региональный директор по животноводству в МХП

📍 Черкассы
Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий приглашает попробовать свои силы, если у вас есть высшее ветеринарное или зоотехническое образование и опыт работы на руководящих должностях в животноводстве — в частности, в управлении фермами или крупными подразделениями. Важны глубокие знания технологических процессов содержания и кормления КРС, воспроизводства, доения и контроля качества продукции, а также понимание принципов планирования, организации труда и эффективного управления персоналом.

Руководитель отдела PR в Multiplex

📍 Киев (гибкий график — для сотрудников кинотеатров; гибридный формат — для сотрудников центрального офиса)
Сеть кинотеатров ищет специалиста с высшим образованием в сфере PR, коммуникаций, журналистики или маркетинга. Важен опыт работы в сфере PR или коммуникаций от трех лет, из которых по меньшей мере один год — на руководящей должности. Преимуществом станет практический опыт взаимодействия со СМИ, реализации PR-кампаний и организации событий, а также опыт антикризисных коммуникаций.
Читайте также
Предлагается, в частности: бронирование, материальная помощь в сложных жизненных обстоятельствах, ежемесячно 6 бесплатных билетов для сотрудников и их близких.

Директор по маркетингу в «Шабо»

📍 Одесса
Одна из крупнейших виноделен на территории Украины рассматривает специалистов с опытом работы в руководящей должности в области маркетинга от 5 лет; глубокими знаниями в области маркетинга и рекламы; опытом разработки и реализации успешных маркетинговых стратегий; умением анализировать данные, выявлять тенденции и прогнозировать изменения на рынке; навыками эффективной коммуникации и умением работать в команде; успешным опытом в разработке и укреплении бренда, создании положительного имиджа и узнаваемости на рынке; знанием английского языка на уровне В2 и выше.

Директор филиала FMCG в «Торговый Дом АВ»

📍 Тернополь
Работодатель в вакансии знакомит со следующими обязанностями: организация и управление работой регионального филиала; обеспечение выполнения плановых характеристик; формирование и управление команды сотрудников; поиск альтернативных каналов продаж, анализ рынка, поиск партнерских каналов; мотивация и развитие команды; контроль соблюдения стандартов компании в филиале.
Читайте также
Компания предлагает компенсацию расходов на горюче-смазочные материалы и амортизацию автомобиля, если работник будет использовать собственный транспорт в рабочих целях.

Начальник отдела утилизации в «Авангард»

📍 Каменец-Подольский район, с. Гуменцы
Аграрный холдинг приглашает в команду специалиста по опыту работы с установкой УТ-300, знанием конструкции и видов котлов, опытом работы с контрольно-измерительными приборами.
Анонсированные обязанности: организация и контроль процесса утилизации отходов на птицефабрике; взаимодействие с другими подразделениями компании по оптимизации процессов утилизации; проведение утилизации отходов птицеводства (падежа птицы) на установке УТ-300; ведение необходимой технической и производственной документации.
Предлагается, в частности, поддержка на этапе адаптации и бронирования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems