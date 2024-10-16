Рютте назвал условие для переговоров Зеленского с Путиным — Finance.ua

Рютте назвал условие для переговоров Зеленского с Путиным Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Рютте назвал условие для переговоров Зеленского с Путиным

Стратегия НАТО состоит в военной помощи Украине. В какой-то момент Киев сможет начать переговоры с россией на условиях силы.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференции в Брюсселе

«Мы массово поддержим Украину военной помощью, чтобы убедиться, что они могут дать отпор», — сказал он.

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По его словам, НАТО не позволит путину добиться своего в Украине.

«Сейчас мы видим, что на восточной линии россияне достигают небольших успехов, но значительной ценой, и меня каждый день поражает изобретательность Украины, ее креативность, способность придумывать новые идеи», — заявил Рютте, отметив беспилотники.

Генсек НАТО сообщил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине.

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«Что нам нужно сделать, это убедиться, что Украина может продолжать делать это (сопротивляться агрессии, — ред.)», — сказал он.

Рютте уверен, что путин не добьется своего. «И если в один прекрасный день Зеленский и его команда решат обсудить с россией, как положить этому конец, что он сделает это с позиции силы», — добавил генсек НАТО.

Справка Finance.ua:

Напомним, по данным опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, в августе 2024 года, после 2,5 лет полномасштабной агрессии, 54% украинцев считают, что в случае более долгой войны с россией Украина сможет выстоять.

При этом большинство украинцев (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с россией, в будущем рф снова будет атаковать Украину.

По данным опроса Центра Разумкова, в июне 2024 года 80% опрошенных верили в победу Украины в войне, не верили — 12% респондентов.

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