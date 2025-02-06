Кто контролирует большинство мирового рынка редкоземельных металлов — Finance.ua

Кто контролирует большинство мирового рынка редкоземельных металлов Сегодня 06:43 — Мир

Редкоземельные металлы с каждым годом пользуются все большим спросом в мире, поскольку широко используются в высокотехнологичном производстве, например, смартфонов, бытовой техники, ядерных реакторов, лазеров военного и медицинского назначения. Редкоземельными считаются 17 элементов таблицы Менделеева: скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Несмотря на название, эти металлы не редкостны в прямом смысле слова: их месторождения разбросаны по всей планете, но процесс добычи и обработки — сложный и дорогостоящий.

По данным Геологической службы США, первое место в мире по уровню запасов и добыче редкоземельных металлов занимает Китай, сообщает «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

В Китае запас редкоземельных металлов оценивается в 44 млн тонн. Наибольшее месторождение расположено в Баян-Обо, на севере страны.

На втором месте — Вьетнам, где запасы вдвое меньше (22 млн тонн), на третьем — Бразилия (21 млн тонн).

В десятку стран и территорий, где наибольшие запасы редкоземельных металлов, также входят: россия (10 млн тонн), Индия (6,9 млн тонн), Австралия (5,7 млн ​​тонн), США (1,8 млн тонн), остров Гренландия (1,5 млн тонн), Танзания (0,9 млн тонн) и Канада (0,9 млн тонн).

На Китай приходится 68,6% мировой добычи редкоземельных металлов, США — 12,3%, Мьянму — 10,9%, Австралию — 5,1%, на Таиланд — 2%, другие страны — 1,1%.

Президент США Дональд Трамп сказал , что Украина может получить дальнейшую военную поддержку в обмен на свои редкоземельные металлы. Не известно, говорил ли Трамп именно об этих 17 элементах. Или, как предполагает Reuters, подразумевал под редкоземельными металлами все ценные минералы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что одним из направлений «Плана победы» являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта к сотрудничеству с партнерами в этой сфере.

Украина имеет большие месторождения таких критических металлов, как, в частности, уран, литий, графит и титан.

Например, в Украине около 500 тысяч тонн запасов лития — это треть от доказанных в Европе и около 3% от мировых залежей. Также Украина входит в пятерку ведущих стран мира по объемам разведанных запасов графита — около 19 млн тонн, и в десятку стран по объемам разведанных запасов титана (и обеспечивала более 7% его мировой добычи).

Слово і Діло По материалам:

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