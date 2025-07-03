Построят три новых завода: Польша существенно увеличивает производство боеприпасов — Finance.ua

Построят три новых завода: Польша существенно увеличивает производство боеприпасов Сегодня 06:21 — Мир

Польша значительно увеличивает производство боеприпасов. Так, четыре компании Польской группы вооружений (PGZ) получат 665 млн долларов от Министерства государственного имущества на проект строительства трех новых заводов.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что заводы по производству боеприпасов будут производить 155-мм артиллерийские снаряды, спрос на которые резко возрос после полномасштабного вторжения россии в Украину.

По данным агентства, компания PGZ хочет увеличить годовые производственные мощности боеприпасов до 150 тысяч снарядов в течение двух-трех лет.

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«Со 150 тысяч снарядов и выше с 2028 года или с конца 2027 года. Это наша цель», — заявил в среду глава PGZ Адам Лешкевич.

Он также добавил, что текущие мощности считаются «недостаточными» и требуют срочного расширения.

«Наша цель — как можно скорее увеличить внутреннее производство этого вида боеприпасов, которые являются ключевыми на современном поле боя», — заявил министр государственного имущества Якуб Яворовский.

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Сейчас польская компания PGZ производит примерно 30 тысяч снарядов в год. Благодаря новому финансированию этот объем планируется увеличить более чем в пять раз. Все процессы будут выполняться в Польше во избежание зависимости от импортных деталей.

Польша — страна НАТО, которая тратит на оборону больше всего в процентном отношении к ВВП: в этом году на армию выделено 4,7% государственного бюджета. В то же время значительную часть средств ранее направляли на закупку вооружения за рубежом, в частности в США и Южной Корее.

Правительство премьер-министра Дональда Туска сейчас переключает внимание на отечественное производство, в соответствии с более широкими европейскими усилиями по уменьшению зависимости от США и других иностранных военных поставщиков.

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