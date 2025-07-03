Построят три новых завода: Польша существенно увеличивает производство боеприпасов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Построят три новых завода: Польша существенно увеличивает производство боеприпасов

Мир
9
Польша значительно увеличивает производство боеприпасов. Так, четыре компании Польской группы вооружений (PGZ) получат 665 млн долларов от Министерства государственного имущества на проект строительства трех новых заводов.
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что заводы по производству боеприпасов будут производить 155-мм артиллерийские снаряды, спрос на которые резко возрос после полномасштабного вторжения россии в Украину.
По данным агентства, компания PGZ хочет увеличить годовые производственные мощности боеприпасов до 150 тысяч снарядов в течение двух-трех лет.
Читайте также
«Со 150 тысяч снарядов и выше с 2028 года или с конца 2027 года. Это наша цель», — заявил в среду глава PGZ Адам Лешкевич.
Он также добавил, что текущие мощности считаются «недостаточными» и требуют срочного расширения.
«Наша цель — как можно скорее увеличить внутреннее производство этого вида боеприпасов, которые являются ключевыми на современном поле боя», — заявил министр государственного имущества Якуб Яворовский.
Читайте также
Сейчас польская компания PGZ производит примерно 30 тысяч снарядов в год. Благодаря новому финансированию этот объем планируется увеличить более чем в пять раз. Все процессы будут выполняться в Польше во избежание зависимости от импортных деталей.
Польша — страна НАТО, которая тратит на оборону больше всего в процентном отношении к ВВП: в этом году на армию выделено 4,7% государственного бюджета. В то же время значительную часть средств ранее направляли на закупку вооружения за рубежом, в частности в США и Южной Корее.
Правительство премьер-министра Дональда Туска сейчас переключает внимание на отечественное производство, в соответствии с более широкими европейскими усилиями по уменьшению зависимости от США и других иностранных военных поставщиков.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems