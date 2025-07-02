С июля нельзя будет обжаловать отказ в визе в Германию — Finance.ua

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С июля нельзя будет обжаловать отказ в визе в Германию

Мир
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С июля нельзя будет обжаловать отказ в визе в Германию
С июля нельзя будет обжаловать отказ в визе в Германию
С 1 июля 2025 г. в Германии отменяют процедуру обжалования отказа в визах.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел ФРГ.
Отмечается, что в 2024 году МИД Германии обработал рекордное количество визовых заявлений — около 2 миллионов. Граждане существенно увеличили спрос на национальные визы для длительного пребывания в Германии, таких заявлений в 2024 году было около 485 тысяч, что на 7% больше, чем в 2023 году, и на 26% больше, чем до пандемии.
В МИД отмечают, что во многих консульствах наблюдаются задержки с рассмотрением заявлений. Чтобы решить проблему, еще два года назад правительство начало реформировать визовую систему. Ввели цифровые решения, централизовали обработку заявлений и перераспределили персонал.

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С июня 2023 года в нескольких загранучреждениях Германии начали пилотный проект по отмене процедуры обжалования. Это добровольное право подать жалобу на отказ в визе. Такая процедура не предусмотрена законом, но раньше была возможна по решению МИД.
Оценка результатов показала, что отмена процедуры обжалования высвобождает ресурсы, которые можно направить на рассмотрение большего количества визовых заявлений. Благодаря этому сокращается и время ожидания.

Новые правила с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 г. процедуру обжалования окончательно отменят во всех немецких представительствах по миру. Это должно позволить быстрее обрабатывать новые заявления.
При этом если человеку отказали в визе, то он сможет просто подать новое заявление, как и раньше. Обжаловать отказ в суде также остается возможно.
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Напомним, что несмотря на то, что количество рождений в Германии в 2024 году было меньше количества смертей, население страны выросло из-за миграции. К концу 2024 года в Германии проживало почти 83,6 миллиона человек, что является самым большим зафиксированным показателем. Рост по сравнению с 2023 годом составил 0,1% или 121 тысячу человек.
В 2024 году немецское гражданство получили 291 955 иностранцев. Это на 46% больше, чем в 2023 году, и лишь малая часть тех, кто подал просьбы. Чиновники на местах не в состоянии быстро обрабатывать документы. Горы папок с просьбами скопились в офисах местных управлений по миграции. Ускорить процесс местные администрации планируют за счет цифровизации и увеличения персонала.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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