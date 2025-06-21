Обробка заявок на громадянство Німеччини застопорилася — Finance.ua

Обробка заявок на громадянство Німеччини застопорилася Сьогодні 13:33 — Світ

Обробка заявок на громадянство Німеччини застопорилася

У 2024 році німецьке громадянство отримали 291 955 іноземців. Це на 46% більше, ніж у 2023 році, і лише мала частина тих, хто подав прохання.

Найближчими роками кількість прохачів ще більше зросте, повідомляє Mediendienst Integration (MDI).

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Про це свідчать результати опитування, проведеного MDI у 50 найбільш густонаселених містах Німеччини.

Лише у 2024 році у 47 містах, які взяли участь в опитуванні, було отримано майже 211 400 заяв на натуралізацію. Найбільше прохачів у Берліні (44 тисячі). Далі з великим відривом йдуть Мюнхен, Гамбург, Бремен.

Більшість заяв подали сирійці практично у всіх містах, за ними йдуть іммігранти з Туреччини та Іраку.

Чиновники на місцях не в змозі швидко опрацьовувати документи. Гори папок із проханнями скупчилися в офісах місцевих управлінь у справах міграції. І також їх найбільше у Мюнхені (близько 33 тис. справ на розгляді), Гамбурзі (32 тис.), Бремені (13 тис.).

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Утворилася адміністративна «пробка», яка продовжує зростати. Порівняно з минулим роком у Мюнхені та Хайдельберзі відставання збільшилося на 85%, а в Мангеймі — 2,5 рази.

Прискорити процес місцеві адміністрації планують за рахунок цифровізації та збільшення персоналу. Обробляти документи у Бремені, Дуйсбурзі та Карлсруе тепер будуть вдвічі більше людей, а в Лейпцигу кількість працівників збільшили вп’ятеро.

Загалом у країні на розгляді перебувають 220 тисяч прохань про громадянство ФРН, при цьому обробляються ті, що були подані ще 2023 року.

Тому мігрантам, які прожили в Німеччині щонайменше 8 років, показали гарні інтеграційні успіхи та розраховують на натуралізацію, доведеться ще деякий час потерпіти.

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