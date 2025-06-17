Кожен сьомий житель Німеччини платить за орендоване житло понад половину свого доходу — Finance.ua

Кожен сьомий житель Німеччини платить за орендоване житло понад половину свого доходу Сьогодні 13:20 — Особисті фінанси

Кожен сьомий житель Німеччини платить за орендоване житло понад половину свого доходу

У всьому світі існує правило: частка щомісячних видатків на житло має не перевищувати 30% сукупного місячного доходу домогосподарства.

На німецькому ринку оренди житла стався перекіс, повідомляє WirtschaftWoche. Більшості жителів Німеччини доводиться платити набагато більше від загальноприйнятої норми.

Згідно з опитуванням, проведеним Інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення інформагентства dpa, 3% опитаних заявили, що щомісяця викладають понад 70% доходу.

Понад половину щомісячного доходу платять за житло 15% опитаних. Решта — від 20% до 49%.

Дослідники YouGov підрахували, що у 2024 році у 12% орендарів у Німеччині витрати на житло віднімали понад 40% доходу.

Для порівняння, у Греції таких орендарів ще більше (28,9%), в Норвегії — 15,4%, в Туреччині — 14,8%, в Данії — 14,6%.

Інфографіка: Євростат

Орендне навантаження на домогосподарства зростає, особливо на півночі країни. Найвища частка витрат на житло — у Гамбурзі, Бремені, Шлезвіг-Гольштайні та Саарі. У цих федеральних землях вона коливається від 23% до 31%.

Найменше платять за житло в Саксонії, Тюрінгії, Саксен-Анхальт — від 23% до 25% сукупного доходу домогосподарств.

Поряд зі збільшенням частки орендних витрат зростає і вартість оренди. З 2020 року ціни зросли більш ніж на 9%.

Найдорожча оренда в мегаполісах:

Мюнхен — €22,64 за 1 кв. м;

Франкфурт на Майні — €19,62;

Берлін — €18,29.

Треба враховувати, що ці ціни стосуються об’єктів нерухомості площею від 60 кв. м до 80 кв. м відносно молодого житлового фонду, яким не більше ніж 10 років.

Якщо брати до уваги будинки всіх років спорудження, то середня орендна ставка за 1 кв. м буде дещо нижчою. Наприклад, у Мюнхені вона складе €20,32.

Довідка Finance.ua:

Більшість жителів ФРН живуть у житлі, яке їм не належить. У власних оселях мешкають близько 42% населення. Але це усереднений показник, є відмінності по регіонах.

Найвищий відсоток володіння в Саарі — трохи більше 60% мешканців живуть у своїх квартирах.

Найнижчий показник у Берліні — у власному житлі мешкають лише 16% городян.

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