Кожен сьомий житель Німеччини платить за орендоване житло понад половину свого доходу — Finance.ua
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Кожен сьомий житель Німеччини платить за орендоване житло понад половину свого доходу

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Кожен сьомий житель Німеччини платить за орендоване житло понад половину свого доходу
Кожен сьомий житель Німеччини платить за орендоване житло понад половину свого доходу
У всьому світі існує правило: частка щомісячних видатків на житло має не перевищувати 30% сукупного місячного доходу домогосподарства.
На німецькому ринку оренди житла стався перекіс, повідомляє WirtschaftWoche. Більшості жителів Німеччини доводиться платити набагато більше від загальноприйнятої норми.
Згідно з опитуванням, проведеним Інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення інформагентства dpa, 3% опитаних заявили, що щомісяця викладають понад 70% доходу.
Понад половину щомісячного доходу платять за житло 15% опитаних. Решта — від 20% до 49%.
Дослідники YouGov підрахували, що у 2024 році у 12% орендарів у Німеччині витрати на житло віднімали понад 40% доходу.
Для порівняння, у Греції таких орендарів ще більше (28,9%), в Норвегії — 15,4%, в Туреччині — 14,8%, в Данії — 14,6%.
Інфографіка: Євростат
Інфографіка: Євростат
Орендне навантаження на домогосподарства зростає, особливо на півночі країни. Найвища частка витрат на житло — у Гамбурзі, Бремені, Шлезвіг-Гольштайні та Саарі. У цих федеральних землях вона коливається від 23% до 31%.
Найменше платять за житло в Саксонії, Тюрінгії, Саксен-Анхальт — від 23% до 25% сукупного доходу домогосподарств.
Поряд зі збільшенням частки орендних витрат зростає і вартість оренди. З 2020 року ціни зросли більш ніж на 9%.
Найдорожча оренда в мегаполісах:
  • Мюнхен — €22,64 за 1 кв. м;
  • Франкфурт на Майні — €19,62;
  • Берлін — €18,29.
Треба враховувати, що ці ціни стосуються об’єктів нерухомості площею від 60 кв. м до 80 кв. м відносно молодого житлового фонду, яким не більше ніж 10 років.
Якщо брати до уваги будинки всіх років спорудження, то середня орендна ставка за 1 кв. м буде дещо нижчою. Наприклад, у Мюнхені вона складе €20,32.

Довідка Finance.ua:

  • Більшість жителів ФРН живуть у житлі, яке їм не належить. У власних оселях мешкають близько 42% населення. Але це усереднений показник, є відмінності по регіонах.
  • Найвищий відсоток володіння в Саарі — трохи більше 60% мешканців живуть у своїх квартирах.
  • Найнижчий показник у Берліні — у власному житлі мешкають лише 16% городян.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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