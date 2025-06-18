Україна розпочинає реалізацію програми трансформації вугільних регіонів за підтримки Німеччини та ЄС — Finance.ua
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Україна розпочинає реалізацію програми трансформації вугільних регіонів за підтримки Німеччини та ЄС

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Заступник міністра енергетики України Роман Андарак взяв участь у заході «Новий етап для вугільних регіонів та громад України: Урочисте відкриття Програми Power4Just Transition, що реалізується урядом Німеччини через GIZ у співпраці з Міністерством енергетики України.
У заході також взяли участь представники українського уряду, Європейської комісії, федерального уряду Німеччини, громад, бізнесу та міжнародних партнерів.
«Ми будуємо енергетику майбутнього вже сьогодні — навіть під обстрілами. Лише за останні 20 годин ми отримали 14 повідомлень про різного роду пошкодження енергосистеми внаслідок бойових дій. Але завдяки підтримці партнерів, зокрема уряду Німеччини та GIZ, ми отримуємо сучасне обладнання, з яким працювати легше, ефективніше та з меншими втратами. Це і є теж внеском у „зелену“ трансформацію», — наголосив Роман Андарак.
Він подякував німецькій стороні за постійну підтримку, що дає змогу не лише відновлювати пошкоджені об’єкти, а й модернізувати енергосистему України. Окрему увагу заступник міністра приділив темі євроінтеграції. Він зазначив, що Україна вже зараз наближається до європейських стандартів у сфері енергетики попри складні умови повномасштабної війни.
«Ми працюємо над євроінтеграцією в режимі реального часу. Вже проаналізовано понад 100 актів законодавства ЄС. Команда Міністерства енергетики, наші колеги з інших міністерств і партнери щодня виконують титанічну роботу. щоб наблизити Україну до Європейського Союзу. Це не лише стратегічна мета, а й соціальна модель, яку ми вже продовжуємо реалізовувати», — додав заступник міністра.
За матеріалами:
Finance.ua
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