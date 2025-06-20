Каждый четвертый высокообразованный иммигрант настроен уехать из Германии — Finance.ua

Каждый четвертый высокообразованный иммигрант настроен уехать из Германии Сегодня 16:16

Каждый четвертый высокообразованный иммигрант настроен уехать из Германии

Условия труда и проживания в Германии подходят не всем экспатам. Многие рассматривают возможность уехать в другую страну, особенно люди с хорошим образованием и высоким уровнем знаний и профессиональных навыков.

Какие отрасли немецкой экономики пострадают и каких специалистов будет недоставать, рассказали в Институте исследований рынка труда и профессиональной занятости (IAB), передает Tagesschau.

Издание приводит результаты онлайн-опроса около 50 тысяч мигрантов в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года.

Покинуть Германию намерены около 26% иммигрантов. У 300 тысяч (3% всех иммигрантов в ФРГ) уже имеются на этот счет конкретные планы, которые чаще всего связаны с возвращением мигрантов домой — в Польшу, Румынию, Турцию, Украину.

Однако многие желают проследовать дальше и попробовать свои силы в Швейцарии, США, Испании.

Основными причинами отъезда респонденты опроса IAB указали личные обстоятельства, недовольство политикой, налоговую нагрузку и бюрократию. Некоторые раздосадованы дискриминацией, трудностями с получением образования и сложной социальной интеграцией.

Но все же большинство иммигрантов (57%, около 5,7 миллиона человек) планируют остаться в Германии навсегда.

Основную массу экспатов, которые задумали уехать, составляют именно те, в ком остро нуждается Германия, заявляют исследователи IAB.

Возможен дефицит квалифицированных работников в разных сферах экономики, особенно в наукоемких.

В IT, финансах, страховании от 30% до 39% специалистов намерены покинуть Германию.

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