У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення — Finance.ua

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У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення

Світ
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У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення
У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення
Незважаючи на те, що кількість народжень у Німеччині у 2024 році була меншою за кількість смертей, населення країни зросло — через міграцію.
Про це свідчать дані Федерального статистичного управління Німеччини, які наводить портал Welt.

Скільки людей проживає в Німеччині

На кінець 2024 року в Німеччині проживали майже 83,6 мільйона людей, що є найбільшим зафіксованим показником. Зростання порівняно з 2023 роком становило 0,1%, або 121 тисяча людей.

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Зростання населення повʼязане з прибуттям іноземців: за даними Федерального статистичного управління, іноземне населення Німеччини зросло на 283 тисячі осіб, або 2,3%.
Частка іноземців у населенні Німеччини зросла з 14,5% на кінець 2023 року до 14,8% на кінець 2024 року.
Найбільші групи іноземців становили:
  • турки (близько 1,4 мільйона);
  • українці (майже 1,1 мільйона);
  • сирійці (близько 890 тисяч).
Натомість природного приросту населення в Німеччині у 2024 році знову не зафіксували, оскільки смертність перевищила народжуваність на 330 тисяч.
За матеріалами:
Європейська правда
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