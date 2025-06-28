У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення — Finance.ua

У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення Сьогодні 07:07 — Світ

У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення

Незважаючи на те, що кількість народжень у Німеччині у 2024 році була меншою за кількість смертей, населення країни зросло — через міграцію.

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління Німеччини, які наводить портал Welt.

Скільки людей проживає в Німеччині

На кінець 2024 року в Німеччині проживали майже 83,6 мільйона людей, що є найбільшим зафіксованим показником. Зростання порівняно з 2023 роком становило 0,1%, або 121 тисяча людей.

Зростання населення повʼязане з прибуттям іноземців: за даними Федерального статистичного управління, іноземне населення Німеччини зросло на 283 тисячі осіб, або 2,3%.

Частка іноземців у населенні Німеччини зросла з 14,5% на кінець 2023 року до 14,8% на кінець 2024 року.

Найбільші групи іноземців становили:

турки (близько 1,4 мільйона);

українці (майже 1,1 мільйона);

сирійці (близько 890 тисяч).

Натомість природного приросту населення в Німеччині у 2024 році знову не зафіксували, оскільки смертність перевищила народжуваність на 330 тисяч.

Європейська правда За матеріалами:

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