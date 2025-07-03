Стало известно, что именно обещает Марк Цукерберг работникам OpenAI за переход в Meta — Finance.ua
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Стало известно, что именно обещает Марк Цукерберг работникам OpenAI за переход в Meta

Мир
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Стало известно, что именно обещает Марк Цукерберг работникам OpenAI за переход в Meta
Стало известно, что именно обещает Марк Цукерберг работникам OpenAI за переход в Meta
Корпорация Meta начала масштабный наем топовых исследователей искусственного интеллекта, предлагая компенсационные пакеты до $300 млн за четыре года, из которых более $100 млн выплачиваются в первый год, включая акции.
По данным Wired, по меньшей мере 10 таких предложений получили сотрудники OpenAI, но не все его приняли.
Meta нанимает исследователей для новой команды Meta Superintelligence Labs (MSL), возглавляемой Александром Вангом (экс-CEO Scale AI) и Натом Фридманом (экс-CEO GitHub). Meta наняла по меньшей мере 11 исследователей из OpenAI, Anthropic и Google, включая Шэнцзя Чжао, Шучао Би, Цзяхуэй Юй, Хунью Жэнь, Лукаса Беера, Александра Колесникова и Сяохуа Чжа, работавших над моделями GPT-4, o3 и Vision Trans.
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Цукерберг лично связывается с кандидатами, обещая неограниченный доступ к вычислительным ресурсам, в частности, GPU, что является критическим для ИИ-исследований. Некоторые из OpenAI колеблются, считая, что их влияние в Meta будет меньше, чем в текущей компании.
Представитель Meta Энди Стоун выступил с опровержением сообщения размеров компенсаций, отметив, что такие суммы касаются лишь нескольких руководящих должностей. CTO Meta Эндрю Босворт добавил, что рынок талантов «горячий», но $100 млн бонусов — нестандартная практика.
OpenAI отреагировала резко. Главный научный директор Марк Чен сравнил действия Meta с «кражей из дома», а CEO Сэм Альтман во внутреннем сообщении назвал их «безвкусицей», подчеркнув, что «миссионеры победят наемников». OpenAI пересматривает компенсации, чтобы удержать таланты.
По материалам:
mezha.media
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