Цукерберг объявил, что Meta будет разрабатывать суперинтеллект — Finance.ua

Цукерберг объявил, что Meta будет разрабатывать суперинтеллект Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

Цукерберг объявил, что Meta будет разрабатывать суперинтеллект

Марк Цукерберг объявил о создании нового подразделения Meta — Superintelligence Labs. Он стремится создать передовую технологию искусственного интеллекта, которая сможет вывести Meta вперед в сфере инноваций.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Новое подразделение объединит старую исследовательскую группу Meta, занимающуюся искусственным интеллектом Llama, и новую, сосредоточенную на разработке следующего поколения моделей. Бывший генеральный директор Scale AI. Александр Ван возглавит команду как главный директор по искусственному интеллекту, а бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман возглавит работу компании над продуктами искусственного интеллекта.

В последние месяцы Цукерберг описал видение будущего, где у людей есть ИИ-друзья, ИИ-врачи и ИИ-бизнес-агенты. Он начал активную кампанию по найму новых сотрудников, лично обратившись к сотням ведущих исследователей искусственного интеллекта, чтобы вывести свою компанию из кризиса.

В ходе анонса нового подразделения он также объявил об 11 новых сотрудниках, которых Meta пригласила из ИИ-компаний OpenAI, Google DeepMind и Anthropic.

theБабель По материалам:

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