Цукерберг объявил, что Meta будет разрабатывать суперинтеллект — Finance.ua
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Цукерберг объявил, что Meta будет разрабатывать суперинтеллект

Технологии&Авто
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Цукерберг объявил, что Meta будет разрабатывать суперинтеллект
Цукерберг объявил, что Meta будет разрабатывать суперинтеллект
Марк Цукерберг объявил о создании нового подразделения Meta — Superintelligence Labs. Он стремится создать передовую технологию искусственного интеллекта, которая сможет вывести Meta вперед в сфере инноваций.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Новое подразделение объединит старую исследовательскую группу Meta, занимающуюся искусственным интеллектом Llama, и новую, сосредоточенную на разработке следующего поколения моделей. Бывший генеральный директор Scale AI. Александр Ван возглавит команду как главный директор по искусственному интеллекту, а бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман возглавит работу компании над продуктами искусственного интеллекта.
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В последние месяцы Цукерберг описал видение будущего, где у людей есть ИИ-друзья, ИИ-врачи и ИИ-бизнес-агенты. Он начал активную кампанию по найму новых сотрудников, лично обратившись к сотням ведущих исследователей искусственного интеллекта, чтобы вывести свою компанию из кризиса.
В ходе анонса нового подразделения он также объявил об 11 новых сотрудниках, которых Meta пригласила из ИИ-компаний OpenAI, Google DeepMind и Anthropic.
По материалам:
theБабель
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