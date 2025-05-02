Meta AI станет платным: Цукерберг анонсировал премиум-подписку и рекламу в приложении — Finance.ua
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Meta AI станет платным: Цукерберг анонсировал премиум-подписку и рекламу в приложении

Технологии&Авто
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Meta AI станет платным: Цукерберг анонсировал премиум-подписку и рекламу в приложении
Meta AI станет платным: Цукерберг анонсировал премиум-подписку и рекламу в приложении
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг анонсировал планы ввести премиум-подписку для использования нового приложения Meta AI, а также рекламу в приложении.
Об этом сообщает The Verge.
По словам Цукерберга, премиум-подписка позволит пользователям «разблокировать больше вычислительных мощностей или дополнительных функций» в Meta AI.
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На этой неделе компания запустила отдельное приложение Meta AI, позволяющее взаимодействовать с чат-ботом и генерировать изображения из приложения. Чат-бот, который, по словам Meta, сейчас имеет почти 1 миллиард пользователей, ранее был доступен только в таких приложениях как Facebook, Messenger и WhatsApp.
Премиум-подписки уже используют конкуренты Meta — OpenAI, Google и Microsoft — в своих продуктах ChatGPT, Gemini и Copilot соответственно.
Meta сообщила о доходе в размере 42 млрд долларов за последние несколько месяцев. В компании также отметили, что теперь рассчитывают инвестировать до 72 млрд долларов в ИИ, а не до 65 млрд долларов, как ранее заявлял Цукерберг.
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Также в планах Meta — добавление в сервис рекомендаций товаров и рекламы. В то же время точные даты запуска премиум-подписки или рекламы пока неизвестны.
«Я ожидаю, что мы будем в основном сосредоточены на масштабировании и углублении взаимодействия, по крайней мере, в течение следующего года, прежде чем мы действительно будем готовы начать строить бизнес», — сказал Цукерберг.
По материалам:
УНН
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