Цукерберг хочет, чтобы до 2026 года ИИ выполнял половину кодирования Meta — Finance.ua
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Цукерберг хочет, чтобы до 2026 года ИИ выполнял половину кодирования Meta

Технологии&Авто
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Цукерберг хочет, чтобы до 2026 года ИИ выполнял половину кодирования Meta
Цукерберг хочет, чтобы до 2026 года ИИ выполнял половину кодирования Meta
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что уже в следующем году половина разработки в компании, возможно, будет выполняться ИИ, а не людьми.
Об этом сообщает Mashable.
Как сообщает СМИ, на LlamaCon, первой конференции Meta для разработчиков ИИ, генеральный директор Meta Марк Цукерберг и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла рассказали, какая часть кода их продуктов написана с помощью ИИ.
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В частности, во время заключительного доклада на LlamaCon Цукерберг спросил Наделлу, сколько кода в Microsoft сейчас написано с помощью ИИ.
«Возможно, от 20% до 30% кода, который находится в наших репозиториях сегодня, и некоторые из наших проектов, вероятно, написаны с помощью программного обеспечения (ИИ. — Ред.)», — ответил Наделла.
Впрочем, сам Цукерберг, по аналогичному вопросу, оценил ближайшее будущее Meta еще больше. Цукерберг сказал, что у него нет текущих цифр наизусть, но отметил, что «наша ставка примерно такова: в следующем году… возможно, половина разработки будет сделана ИИ, а не людьми, и с этого момента она будет расти». Однако не совсем понятно, имел ли Цукерберг в виду именно Llama или Meta в целом.
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В то же время такая оценка значительна для технологии, которая все еще кажется широкой публике очень молодой. Однако в мире технологий поразительные возможности кодирования моделей ИИ активно используются для генерации нового кода для тех же моделей ИИ.
Например, по информации, генеральный директор Google Сундар Пичаи недавно сообщил, что ИИ генерирует около четверти кода компании (согласно Engadget). Обычно ИИ используется для повышения производительности программистов-людей, хотя иногда кардинально, но не для полной замены людей.
Позже, когда разговор зашел об агентских системах, автоматизирующих большую часть их бизнеса, Цукерберг предсказал, что «каждый инженер фактически станет чем-то вроде технического руководителя», каждый из которых будет иметь «свою собственную маленькую армию агентов, с которыми он работает».
По материалам:
УНН
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