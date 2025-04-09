Meta официально прекратила свою программу проверки фактов в США — Finance.ua

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Meta официально прекратила свою программу проверки фактов в США

Технологии&Авто
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Meta официально прекратила свою программу проверки фактов в США
Meta официально прекратила свою программу проверки фактов в США
Meta официально отказывается от программы проверки фактов в США. В Facebook, Instagram и Threads будут действовать «Заметки сообщества».
Об этом сообщил руководитель политики компании Джоэл Каплан.
В январе Meta объявила об изменении подхода к модерации контента для улучшения свободы слова.
Теперь в соцсетях компании вместо фактчекинговой программы будут действовать «Заметки сообщества», на которые не будут распространяться санкции.
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С 2016 г. в Meta работала система проверки фактов от независимых фактчекинговых организаций. В январе гендиректор Meta Марк Цукерберг заявил, что программа работала не так, как ожидали (по крайней мере, в США) — и якобы стала инструментом для цензуры. Компания хочет отказаться от фактчекинга, чтобы вернуться к «фундаментальной преданности свободе слова».
«Какими бы добрыми ни были намерения, ограничения со временем расширились до такого уровня, что мы делаем слишком много ошибок, разочаровываем наших пользователей и слишком часто мешаем свободе высказывания, которую стремимся обеспечить. Слишком много безвредного контента подвергается цензуре, слишком много людей ошибочно попадают в „тюрьму Facebook“, и мы часто слишком медленно реагируем, когда они это делают», — объяснил Цукерберг.
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Теперь Meta вводит новый подход, похожий на тот, который Илон Маск запустил в X (ранее — Twitter) после покупки соцсети. Вместо программы фактчекинга в соцсетях вводится Community Notes («Примечания сообщества»). Это означает, что сообщество будет решать, какие публикации вводят в заблуждение и требуют дополнительного контекста.
После запуска программы Meta не будет писать собственные примечания или решать, какие примечания показывать. Согласно заявлению, писать и оценивать пользу примечаний будут сами пользователи.
По материалам:
suspilne.media
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