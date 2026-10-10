Aston Martin откладывает свой первый электромобиль как минимум до 2033 года

Компания Aston Martin отложила запуск своего первого серийного электромобиля. По словам генерального директора Адриана Голлмарка, новинка появится не ранее 2033 года, а ее дебют может состояться только в 2035 году.
Почему компания откладывает запуск первого серийного электромобиля
Голлмарк не назвал конкретную дату премьеры, объяснив, что компания пока оценивает несколько вариантов развития.
По его словам, электромобиль может выйти в 2033, 2034 или 2035, но запуск в 2031 году не планируется.
Это очередной перенос планов Aston Martin по электрификации. При предыдущем руководстве компания рассчитывала представить свой первый электромобиль в 2027 году.
После прихода Голлмарка, ранее работавшего в Bentley, ориентир сместился на 2030 год, а теперь компания отложила запуск еще на несколько лет.
Компания не отказывается от полностью электрической модели, а хочет дождаться более благоприятных условий для ее запуска.
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Для будущего электромобиля у компании уже есть технологический партнер. Aston Martin заключила соглашение с Lucid, предусматривающим доступ к технологиям электрических силовых установок.
Голлмарк отмечает, что перенос дебюта может даже пойти компании на пользу, поскольку к моменту запуска Aston Martin получит доступ к значительно более новой технологии, чем предполагало первоначальное соглашение.
Aston Martin не планирует в ближайшее время отказываться от двигателей внутреннего сгорания.
По словам Голлмарка, у компании есть план, который позволит сохранить производство V8 и V12 по меньшей мере до 2035 года.
Речь идет об адаптации двигателей к будущим требованиям по выбросам. Частью стратегии станет гибридизация, хотя Aston Martin, по всей вероятности, не будет делать основную ставку на плагин-гибридные системы.
Легкие или стандартные гибридные технологии могут помочь снизить выбросы без использования больших тяговых батарей и необходимости регулярной зарядки от внешнего источника.