В NASA планируют отправлять гуманоидных роботов на Луну

NASA работает над новым поколением человекоподобных роботов, которые смогут помогать астронавтам в будущих миссиях на Луне, а затем потенциально и на Марсе. Им планируют поручать перевозку оборудования, обслуживание баз и опасные ремонтные работы.

Об этом сообщает Popular Science со ссылкой на команду Dexterous Robotics Team в Космическом центре Джонсона NASA.

Как работы будут помогать астронавтам

В агентстве утверждают, что оставлять астронавтов без работы никто не собирается. Наоборот, роботы должны забрать часть рутины и рисков, чтобы люди могли больше времени уделять исследованиям.

«Если мы сможем отправлять более функциональных роботов, то снизим риски и поможем людям эффективнее делать то, что лучше всего удается именно людям», — объясняет руководитель Dexterous Robotics Team Шон Азими.

Будущим роботам придется работать в условиях, значительно сложнее земных: при низкой гравитации, среди абразивной лунной пыли и под воздействием сильного солнечного излучения.

NASA рассматривает для них как сложные, так и достаточно обыденные задачи — от опасного ремонта оборудования до переноски грузов.

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К примеру, компания PickNik недавно тестировала программное обеспечение, которое позволяет роботизированной руке самостоятельно найти люк космического аппарата, открыть его, а затем перенести груз.

Агентство уже более десяти лет испытывает человекоподобные машины. Работу над своим первым гуманоидным роботом Robonaut NASA начала еще в 1997 году вместе с DARPA.

Это был экспериментальный робот с головой, туловищем и ловкими руками, способный пользоваться инструментами астронавтов и выполнять ремонтные работы.