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В NASA планируют отправлять гуманоидных роботов на Луну

Технологии&Авто
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NASA создает гуманоидных роботов для миссий на Луне
NASA создает гуманоидных роботов для миссий на Луне
NASA работает над новым поколением человекоподобных роботов, которые смогут помогать астронавтам в будущих миссиях на Луне, а затем потенциально и на Марсе. Им планируют поручать перевозку оборудования, обслуживание баз и опасные ремонтные работы.
Об этом сообщает Popular Science со ссылкой на команду Dexterous Robotics Team в Космическом центре Джонсона NASA.

Как работы будут помогать астронавтам

В агентстве утверждают, что оставлять астронавтов без работы никто не собирается. Наоборот, роботы должны забрать часть рутины и рисков, чтобы люди могли больше времени уделять исследованиям.
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«Если мы сможем отправлять более функциональных роботов, то снизим риски и поможем людям эффективнее делать то, что лучше всего удается именно людям», — объясняет руководитель Dexterous Robotics Team Шон Азими.
Будущим роботам придется работать в условиях, значительно сложнее земных: при низкой гравитации, среди абразивной лунной пыли и под воздействием сильного солнечного излучения.
NASA рассматривает для них как сложные, так и достаточно обыденные задачи — от опасного ремонта оборудования до переноски грузов.
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К примеру, компания PickNik недавно тестировала программное обеспечение, которое позволяет роботизированной руке самостоятельно найти люк космического аппарата, открыть его, а затем перенести груз.
Агентство уже более десяти лет испытывает человекоподобные машины. Работу над своим первым гуманоидным роботом Robonaut NASA начала еще в 1997 году вместе с DARPA.
Это был экспериментальный робот с головой, туловищем и ловкими руками, способный пользоваться инструментами астронавтов и выполнять ремонтные работы.
Самостоятельно ходить он не мог, поэтому для передвижения Robonaut могли устанавливать на колесную платформу, а управлять им можно было дистанционно.
По материалам:
dev.ua
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