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На заводах мира уже работает более 5 млн роботов

Технологии&Авто
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Робот
Робот, Фото: magnific
Более 5 млн промышленных роботов уже работают на заводах по всему миру — это рекордный показатель. Впрочем, гуманоидные работы пока остаются нишевой технологией и в большинстве своем тестируются в пилотных проектах.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на новый отчет International Federation of Robotics (IFR).
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По данным организации, в 2025 году количество промышленных роботов в мире выросло примерно на 9% и превысило 5 млн.
За год заводы закупили более 600 000 новых промышленных роботов.
Быстрее всего роботизация происходит в Азии. Китай в прошлом году обеспечил более половины всех новых закупок промышленных роботов в мире. В Европе темпы роста заметно ниже.
А гуманоидных роботов в общей сложности было продано всего около 7000. Поэтому пока работы-гуманоиды занимают лишь небольшую долю рынка.
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Также часть таких роботов покупают не для полноценной работы, а для сбора данных и обучения ИИ.
Автопроизводители BMW, Tesla и другие компании уже тестируют гуманоидов на производстве, однако в основном речь идет о небольших пилотных проектах.
В то же время обычные роботизированные руки и колесные платформы остаются дешевле, проще и лучше приспособлены к конкретным задачам на заводах и складах.
До этого Finance.ua отмечал, что по прогнозу Илона Маска, количество гуманоидных роботов в мире может достичь 10 млрд за 15 лет и 100 млрд за 20 лет.
По материалам:
dev.ua
Роботы
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