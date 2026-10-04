На заводах мира уже работает более 5 млн роботов

Более 5 млн промышленных роботов уже работают на заводах по всему миру — это рекордный показатель. Впрочем, гуманоидные работы пока остаются нишевой технологией и в большинстве своем тестируются в пилотных проектах.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на новый отчет International Federation of Robotics (IFR).

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По данным организации, в 2025 году количество промышленных роботов в мире выросло примерно на 9% и превысило 5 млн.

За год заводы закупили более 600 000 новых промышленных роботов.

Быстрее всего роботизация происходит в Азии. Китай в прошлом году обеспечил более половины всех новых закупок промышленных роботов в мире. В Европе темпы роста заметно ниже.

А гуманоидных роботов в общей сложности было продано всего около 7000. Поэтому пока работы-гуманоиды занимают лишь небольшую долю рынка.

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Также часть таких роботов покупают не для полноценной работы, а для сбора данных и обучения ИИ.

Автопроизводители BMW, Tesla и другие компании уже тестируют гуманоидов на производстве, однако в основном речь идет о небольших пилотных проектах.

В то же время обычные роботизированные руки и колесные платформы остаются дешевле, проще и лучше приспособлены к конкретным задачам на заводах и складах.