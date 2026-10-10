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Samsung представила свои первые наушники открытого типа: в чем их фишка

Технологии&Авто
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Galaxy Buds On можно сгибать и регулировать под себя без ущерба для удобства ношения
Galaxy Buds On можно сгибать и регулировать под себя без ущерба для удобства ношения, Фото: Samsung
Компания Samsung анонсировала новые беспроводные наушники Galaxy Buds On — первую модель бренда в формате открытых наушников с креплением-клипсой. Подобный формат уже используют Sony, Nothing, Huawei и другие производители.
Об этом пишет PhoneArena.
Galaxy Buds On заметно отличаются от обычных Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro. Вместо расположения внутри слухового канала наушники фиксируются непосредственно на ухе.
Такой формат рассчитан на более комфортное длительное использование без нагрузочного ощущения.
Samsung оснастила новинку двумя динамиками TwinBoost и технологией Audio Leakage Reduction, которая должна уменьшать утечку звука наружу.
Galaxy Buds On
Galaxy Buds On
За обработку аудио отвечает процессор Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, а усилитель выполнен по схеме Class D.
Для вызовов предусмотрены три встроенных микрофона, датчик вибрации костной проводимости и технология Intelligent Clear Call.
Такая система, уверяет производитель, обеспечивает ясность речи даже в шумных помещениях и на улице во время сильного ветра. Заявленное время автономной работы составляет до 9,5 часов.
Galaxy Buds On
Galaxy Buds On
Продажи Galaxy Buds On в Южной Корее начнутся 27 октября, а чуть позже новинка появится в США и Европе.
На родине Samsung за наушники просят 300 тысяч вон, или примерно 220 долларов. Таким образом, новинка по цене разместилась между Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro.
По материалам:
УНІАН
Samsung
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