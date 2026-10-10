Компания Samsung анонсировала новые беспроводные наушники Galaxy Buds On — первую модель бренда в формате открытых наушников с креплением-клипсой. Подобный формат уже используют Sony, Nothing, Huawei и другие производители. Об этом пишет PhoneArena. Galaxy Buds On заметно отличаются от обычных Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro. Вместо расположения внутри слухового канала наушники фиксируются непосредственно на ухе. Такой формат рассчитан на более комфортное длительное использование без нагрузочного ощущения. Samsung оснастила новинку двумя динамиками TwinBoost и технологией Audio Leakage Reduction, которая должна уменьшать утечку звука наружу. Galaxy Buds On За обработку аудио отвечает процессор Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, а усилитель выполнен по схеме Class D. Для вызовов предусмотрены три встроенных микрофона, датчик вибрации костной проводимости и технология Intelligent Clear Call. Такая система, уверяет производитель, обеспечивает ясность речи даже в шумных помещениях и на улице во время сильного ветра. Заявленное время автономной работы составляет до 9,5 часов. Galaxy Buds On Продажи Galaxy Buds On в Южной Корее начнутся 27 октября, а чуть позже новинка появится в США и Европе. На родине Samsung за наушники просят 300 тысяч вон, или примерно 220 долларов. Таким образом, новинка по цене разместилась между Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Технологии&Авто / Samsung представила свои первые наушники открытого типа: в чем их фишка