Samsung представила свои первые наушники открытого типа: в чем их фишка

Galaxy Buds On можно сгибать и регулировать под себя без ущерба для удобства ношения, Фото: Samsung

Компания Samsung анонсировала новые беспроводные наушники Galaxy Buds On — первую модель бренда в формате открытых наушников с креплением-клипсой. Подобный формат уже используют Sony, Nothing, Huawei и другие производители.

Об этом пишет PhoneArena.

Galaxy Buds On заметно отличаются от обычных Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro. Вместо расположения внутри слухового канала наушники фиксируются непосредственно на ухе.

Такой формат рассчитан на более комфортное длительное использование без нагрузочного ощущения.

Samsung оснастила новинку двумя динамиками TwinBoost и технологией Audio Leakage Reduction, которая должна уменьшать утечку звука наружу.

Galaxy Buds On

За обработку аудио отвечает процессор Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, а усилитель выполнен по схеме Class D.

Для вызовов предусмотрены три встроенных микрофона, датчик вибрации костной проводимости и технология Intelligent Clear Call.

Такая система, уверяет производитель, обеспечивает ясность речи даже в шумных помещениях и на улице во время сильного ветра. Заявленное время автономной работы составляет до 9,5 часов.

Galaxy Buds On

Продажи Galaxy Buds On в Южной Корее начнутся 27 октября, а чуть позже новинка появится в США и Европе.