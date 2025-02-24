Meta повысила бонусы для боссов на 200% - на фоне увольнений 4000 «неэффективных» сотрудников — Finance.ua

Meta повысила бонусы для боссов на 200% - на фоне увольнений 4000 «неэффективных» сотрудников Сегодня 07:04 — Мир

Meta повысила бонусы для боссов на 200% - на фоне увольнений 4000 «неэффективных» сотрудников

Марк Цукерберг утроил бонусы руководителям Meta — все бы ничего, если бы рядовые сотрудники до этого не столкнулись с сокращениями и урезаниями опционов.

Совет директоров Meta, как сообщает CNBC , на фоне роста акций на 47% и увеличения выручки на 21%, одобрил увеличение целевых бонусов для топ-менеджеров с 75% до 200% от базовой зарплаты. Решение объясняют тем, что их общее денежное вознаграждение оказалось «на уровне или ниже 15-го процентиля» среди конкурентов, а теперь достигнет примерно «50-го процентиля».

Справедливо будет вспомнить, что повышение не распространится на самого Марка Цукерберга, как собственно и то, что он за неделю до этого анонсировал серию масштабных сокращений — с увольнением 5% (около 4 000) «неэффективных» работников, а также сократил программу опционов на акции на 10% для тысяч оставшихся работать в компании (сокращение опционов при этом будет различаться в зависимости от того, где живут работники, и их должностей в компании).

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Цукерберг отмечал, что увольнения направлены на неэффективных работников и помогут оптимизировать деятельность компании в напряженный год, а также инвестировать значительные средства в искусственный интеллект. При этом некоторые сотрудники заявляли, что получили оценки «соответственно или выше ожиданий» в отчетах Meta, поэтому сообщения об увольнении их застали врасплох.

«Когда я получил электронное письмо об увольнении, то был удивлен, главным образом потому, что у меня очень хорошая история продуктивности», — сказал один из работников.

«Просто то, что кто-то отвечал или превышал ожидания, не означает, что он продолжает соответствовать планке. Сотрудники Meta всегда были ответственны за целевую культуру высокой производительности», — заявил позже в комментарии Business Insider представитель Meta.

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